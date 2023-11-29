Уничтожены десятки оккупантов: в Сети узнали об ударе по авиабазе РФ в Крыму

"Бавовна" достала аэродром в Саках, где базировался 43-й авиационный полк оккупантов РФ.

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В Крыму ударили по расположению оккупантов РФ / Скриншот

В захваченном РФ Крыму было атаковано место расположения 43-го истребительного авиационного полка российских оккупантов.

Удар был нанесен по военному аэродрому оккупантов РФ в Саках. Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативний ЗСУ" и публикует кадры пожара после нанесенного удара.

Также отмечается, что в результате нанесенного удара по расположению захватчиков было уничтожено около 30 человек личного состава оккупантов РФ.

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"Ночью во временно оккупированном Крыму был очередной прилет. На этот раз "бавовна" достала аэродром в Саках, где базировался 43-й авиационный полк ВКС из России. После прилета уничтожено около 30 человек личного состава оккупантов", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - в Сети показали последствия удара по базе РФ в Крыму:

/ Скриншот

Отметим, что как пишет Суспильне, в оккупированном Севастополе утром в среду, 29 ноября, было слышно несколько взрывов.

"Я слышал 3-4 взрыва со стороны бухт. Взрывы были тихие, возможно это учения", - рассказал местный житель.

При этом воздушная тревога в городе не объявлялась, уточняется в сообщении.

В свою очередь Силы обороны Юга рассказали, что в результате шторма в оккупированном Крыму упал дрон-камикадзе "Шахед".

Защитники Юга рассказали, что один из "Шахедов" штормом отнес в оккупированный Крым. Вероятно, это один из дронов, которые РФ запускала по Украине.

Ранее партизаны Украины в Крыму нашли корабли РФ. Украинские партизаны сделают все возможное для скорейшего освобождения оккупированного Россией Крымского полуострова, сказали в Атеш.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Крыму обнаружили неизвестный масштабный комплекс. На оккупированном полуострове Крым одна из станций излучает необъяснимо мощные волны.

Как заявили ранее в Военно-морских силах Украины, ВСУ уничтожили 15 кораблей оккупантов России, еще почти столько же повредили. Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сказал, что россияне убрали из Черного моря ракетоносители, которыми могли бы бить по Украине.

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