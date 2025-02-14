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План США и удар по ЧАЭС: Зеленский сделал важное заявление об окончании войны

Юрий Берендий
14 февраля 2025, 12:51обновлено 14 февраля, 13:44
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Зеленский отметил, что во время разговора с Дональдом Трампом он услышал сильные сигналы для Украины и анонсировал свой визит в Саудовскую Аравию.
План США и удар по ЧАЭС: Зеленский сделал важное заявление об окончании войны
Зеленский предупредил об опасности для Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Мюнхен для участия в ежегодной конференции по безопасности, которая в 2025 году проходит на фоне обострения ситуации на фронте и дальнейшей поддержки Украины со стороны международных партнеров.

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский провел общение с журналистами.

Главред собрал основные заявления Зеленского перед началом Мюнхенской конференции.

видео дня

Удар по Чернобыльской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар российского дрона по укрытию Чернобыльской АЭС 14 февраля был преднамеренным. По его словам, враг целенаправленно запустил БпЛА на низкой высоте, чтобы избежать фиксации радарами.

"Мы разговаривали с главкомом, с Воздушными силами, что это был за удар. Я думаю, что у вас уже есть все детали. Дрон шел на высоте, что интересно, 85 метров. Это важно понимать, что радары не видят этой высоты. Обязательно будет следствие и я буду знать больше деталей. Но это дает нам сегодня возможность говорить о том, что если радары не видят на этой высоте, что они (россияне - ред.) специально это делали", - пояснил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что дрон не случайно изменил траекторию, а изначально двигался на такой высоте, где его невозможно было обнаружить.

Президент обратил внимание, что атака пришлась именно на день открытия Мюнхенской конференции по безопасности, а удар был нанесен непосредственно по саркофагу станции.

"Удар в наиболее опасный ядерный объект в Европе", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что этот обстрел свидетельствует о нежелании президента России Владимира Путина вести диалог и завершать войну. По мнению Зеленского, у Путина есть достаточно возможностей для нанесения ударов по Чернобыльской станции, что свидетельствует о его отсутствии стремления к миру.

О мирном плане США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит готового плана США по войне, несмотря на предыдущие заявления. По его словам, во время часового разговора с президентом США Дональдом Трампом не было достаточно времени для его формирования.

"Мы готовы в любой момент реально говорить, мы понимаем географию своего государства, мы видим, где наибольшие риски. Мы готовы говорить обо всем - от контингента до гарантий безопасности, мы в НАТО - мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина. Мы открыты, но мы хотим действовать в соответствии с международным правом и законом", - подчеркнул президент.

Вступление в НАТО

Украина готова обсуждать с США все аспекты будущего мира, включая вопрос членства в НАТО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в Мюнхене. Он подчеркнул, что Киев не выдвигает никаких предпосылок для встречи с Дональдом Трампом и готов к открытому диалогу с Вашингтоном.

"Я передал президенту Трампу, что я готов в любой момент говорить. Никаких условий. И мы готовы говорить обо всем - от контингента до НАТО", - заявил он.

Зеленский также отметил, что понимает нежелание США поддерживать вступление Украины в НАТО и не уверен, изменится ли эта позиция в будущем. По его словам, нынешняя американская администрация считает, что закрепление членства в НАТО в Конституции Украины стало одной из причин российской агрессии.

Президент Украины признал, что Киев может изменить свою позицию относительно стремления в НАТО, если это будет необходимо.

"Мы хотим быть в НАТО? Да. Но из-за слова НАТО? (Нет, на самом деле это) из-за гарантий безопасности", - подчеркнул президент.

Какая альтернатива НАТО для Украины

По его словам, ключевым вопросом остаются гарантии безопасности. Зеленский отметил важность определения параметров миротворческой миссии и украинской армии, численность которой, в случае невступления в Альянс, должна составлять не менее 1,5 миллиона военных.

"Это будет армия 1,5 млн. И сегодня наша армия, которая не в два раза меньше, чем 1,5 миллиона, но боевые бригады будут где-то в два раза меньше. У них 220, у нас 110 на сегодня боевых бригад. Значит, нам нужно 220. Если 40 млрд дотация сегодня есть нашего бюджета, а тебе нужно хотя бы в полтора раза увеличить - 60 млрд ежегодно", - сказал Зеленский.

Визит Зеленского в Саудовскую Аравию и переговоры с россиянами

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы посетить Саудовскую Аравию, но подчеркнул, что встреч с представителями России там не будет.

По его словам, сначала он совершит официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты, где будет обсуждать гуманитарные вопросы и обмен пленными. После этого отправится в Саудовскую Аравию с аналогичными темами, а затем проведет встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Зеленский подчеркнул, что ни в одной из этих поездок встреч с российскими представителями не запланировано.

"Я не хочу просто так встречаться с россиянами. Когда мы говорим о порядке встреч, я уже говорил, сначала Америка, потом Европа, а потом Россияне", - заявил Зеленский.

Также президент отметил, что ему неизвестно о возможных переговорах между США и Россией во время Мюнхенской конференции по безопасности, хотя о такой встрече заявлял Дональд Трамп. В Офисе президента Украины подтвердили, что переговоры с россиянами на конференции не предусмотрены.

О новых войсках КНДР на фронте

Россия, вероятно, снова обратилась к Северной Корее с просьбой о военной помощи, пытаясь привлечь в свои силы солдат КНДР.

По словам президента Владимира Зеленского, сейчас Кремль стремится получить поддержку в виде двух-трех тысяч северокорейских военных, которых планируют задействовать на Курском направлении.

"Это из того, что мы видим. Мы не знаем четко, мы видим только когда они там есть тогда можно посчитать примерно. А пока мы видим пару тысяч, которые они дополнительно просят. Это точно не из-за хорошей жизни. У них потери и они что-то просят", - ответил Зеленский.

Улучшение ситуации на фронте

В то же время ситуация на Покровском фронте в Донецкой области улучшилась, и украинские войска чувствуют себя там более уверенно.

"У нас на Покровском направлении ситуация лучше. Без каких-то деталей. Но я бы так сказал: мы там увереннее, чем были", - сказал президент во время общения с журналистами.

Зеленский отметил, что эту информацию обсуждали с американскими партнерами, в частности во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.

О миротворческом контингенте в Украине и условии переговоров с РФ

Владимир Зеленский заявил, что Украина уже определила необходимое количество миротворческих сил для размещения на своей территории и очертил условия возможных переговоров с Россией.

По его словам, военные разработали карту размещения иностранного контингента, однако она не является публичной. Он также добавил, что Украина понимает, что может понадобиться около 110 тысяч миротворцев.

"Если действительно серьезный контингент, то мы понимаем в каком количестве и где он должен быть. Мы готовы к любым разговорам с Америкой, с Союзниками и если будут ответы от них конкретные, так, как есть конкретные запросы от нас, и общее понимание опасного Путина, то после этого мы будем готовы "говорить с русскими", - говорит Зеленский.

Президент подчеркнул, что вопрос возможных переговоров зависит от "объединенного понимания" сторон. Он также подчеркнул важность получения гарантий безопасности от США, отметив, что для Украины не имеет значения, из каких именно стран будут военные, которые будут помогать на ее территории. В то же время Зеленский подчеркнул, что миротворческий контингент должен быть хорошо оснащенным.

О соглашении с США по редкоземельным металлам

Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала США проект меморандума о партнерстве.

Как заявил президент во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, этот документ может стать основой для одного или нескольких договоров. Он отметил его важность как экономического шага для защиты украинских ресурсов.

Зеленский также уточнил, что ознакомился с меморандумом в день визита в Украину министра финансов США Скотта Бессента и поблагодарил его за приезд.

"Да, мы благодарны ему, что он приехал. Наши юристы поработали. Мы сейчас передали американской стороне. Посмотрим, что там с этим меморандумом", - добавил Зеленский.

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