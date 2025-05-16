В Стамбуле начались переговоры по Украине: кто представляет стороны и о чем будут говорить

Сначала состоится встреча в формате: Украина - США - Турция, а затем Украина - Россия - Турция.

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​ В Стамбуле будет находиться Рубио, но он не будет участвовать в переговорах с РФ / Коллаж: Главред, фото: МИД Украины

Вы узнаете:

Кто представляет Украину, США и РФ на переговорах

О чем будут говорить стороны

В Стамбуле начались трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Украину на встрече с США и Турцией представляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига. От Турции присутствует министр иностранных дел Хакан Фидан. США представляет государственный секретарь Марко Рубио.

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Смотрите видео - В Стамбуле начинаются переговоры по Украине:

Турецкое издание Anadolu сообщало, что переговоры в Стамбуле запланированы в пятницу на 10:45 и 12:30. Сначала будет встреча в формате: Украина - США - Турция, а затем Украина - Россия - Турция.

По данным Reuters, "не известно, будет ли четырехсторонний формат", который включает США, Россию, Украину и Турцию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что американская и турецкая стороны будут привлечены к переговорам Украины и РФ как медиаторы.

Отметим, Зеленского не будет в Стамбуле, поскольку глава Кремля Владимир Путин не прилетел на переговоры. Украинский лидер из Турции прибыл в Албанию на саммит Европейского политического сообщества. Как сообщил спикер президента Сергей Никифоров, сейчас президент находится в Тиране.

15 мая Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с РФ в Стамбуле. Возглавил украинскую делегацию министр обороны Рустем Умеров. Также в ее состав вошли:

первый заместитель главы МИД Сергей Кислица;

заместитель председателя СБУ Александр Поклад;

первый заместитель главы Службы внешней разведки Олег Луговский;

заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко;

заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий;

заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Евгений Шинкарев;

заместитель начальника штаба Командования ВМС Александр Дьяков;

начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий;

старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов;

офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев;

советник главы Офиса президента Александр Бевз.

При этом, согласно указу, глава делегации может вносить по согласованию с президентом Украины изменения в состав делегации Украины.

Кто представляет США на переговорах с РФ

В Стамбуле будет находиться госсекретарь США Марко Рубио, но он не будет участвовать в переговорах с представителями РФ, поскольку Кремль прислал группу низкого уровня.

Марко Рубио и Андрей Сибига / Фото: МИД Украины

По данным Reuters, представителем США на российско-украинских переговорах будет директор по вопросам политического планирования Государственного департамента США Майкл Антон.

Также от США в Стамбуле будут присутствовать спецпосланники американского президента - Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Спецпредставители Трампа по завершению войны / Инфографика: Главред

Стоит отметить, что Рубио не ждет прогресса от сегодняшних переговоров.

"Я, честно говоря, не верю, что мы добьемся прорыва, пока президент Трамп не встретится лицом к лицу с президентом Путиным и не определит, каковы его намерения на будущее", — заявил госсекретарь США.

Смотрите видео - Рубио назвал единственный способ достичь мира в Украине:

Кто представляет Россию на переговорах

Состав российской делегации вчера вызвал волну критики, поскольку лица, представляющие РФ в Стамбуле, не имеют достаточного мандата или политического веса для принятия тех или иных решений.

Российскую делегацию возглавил помощник Путина Владимир Мединский, который представлял уже РФ на переговорах в 2022 году. Также в списке:

заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин;

начальник Главного управления Генштаба России Игорь Костюков;

заместитель министра обороны РФ по международному сотрудничеству Александр Фомин.

Кроме того, Кремль отправил на переговоры так называемых "экспертов", среди них:

первый заместитель начальника управления информации Генерального штаба ВС РФ Александр Зорин;

заместитель начальника Управления главы Кремля по государственной деятельности в гуманитарной сфере Елена Подобреевская;

директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук;

заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

Что будут обсуждать Украина и Россия в Стамбуле

Как заявил Зеленский, основная цель переговоров в Стамбуле - прекращение огня, для обсуждения которого украинская делегация имеет мандат. Если бесспорного прекращения огня удастся достичь на уровне технических групп, то, по мнению президента, можно обойтись без встречи на уровне лидеров.

Глава делегации РФ Мединский в свою очередь заявил, что российская сторона рассматривает переговоры в Стамбуле "как продолжение переговоров 2022 года". По его словам, делегация РФ якобы "имеет все необходимые компетенции" и "полномочия" для ведения переговоров.

"Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных решений и точек соприкосновения. Задача прямых переговоров с украинской стороной рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта", - сказал он.

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Как писал Главред, Россия пытается подать переговоры в Стамбуле как логическое продолжение мирного процесса, который, по словам главы российской делегации Владимира Мединского, был якобы сорван именно украинской стороной еще три года назад.

Как отмечает The Telegraph, президент РФ Владимир Путин продолжает избегать личных переговоров с Владимиром Зеленским. Дело в том, что такая встреча могла бы создать образ равноправного диалога, что противоречит кремлевским пропагандистским нарративам.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры по Украине не сдвинутся с места, пока он лично не проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

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