"Готовит сюрпризы для Украины": республиканец спрогнозировал первые шаги Трампа

Дональд Трамп не будет решать вопросы, связанные с войной в Украине, в первые дни своего президентства.

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Какими будут первые шаги Трампа на посту / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, facebook.com/DonaldTrump, скриншот

Ключевые тезисы:

Трамп хочет достичь своих целей в оказании помощи Украине

Новоизбранный президент США не будет решать вопросы, связанные с войной в Украине, в первые дни

Он приготовил сюзпризы как для украинцев, так и для Путина

Президентство Дональда Трампа принесет много изменений во внешней политике Соединенных Штатов, параллельно новоизбранный лидер США будет поддерживать Украину. Об этом заявил общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус в комментарии для 24 Канала.

По его словам, перед командой Трампа стоит серьезная проблема, говорится о возвращении границ Украины 1991 года.

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"Трамп хочет достичь своих целей в оказании помощи Украине. Единственная цель - это возвращение оккупированных территорий в пределах 1991 года. У Трампа желание достичь этого малой кровью. Для этого он пытается разработать такие пути достижения этой цели, которые были бы приемлемы и для украинского народа, и для остального цивилизованного мира, и американцев", - рассказал Пинкус.

Республиканец добавляет, что Трамп готовит "сюрпризы", как для украинцев, так и для Путина.

Однако новоизбранный президент США не будет решать вопросы, связанные с войной в Украине, в первые дни. По мнению Пинкуса, американцы ждут решений по закрытию границ с Мексикой и Канадой, реформам налогов.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Позиция Трампа по войне в Украине - последние новости

Как писал Главред, новоизбранный президент США Дональд Трамп отложил свое предвыборное обещание "завершить войну в Украине за 24 часа" на несколько месяцев. По словам еврочиновников, команда Трампа пока не определилась со стратегией завершения войны в Украине. Они отметили, что, вероятно, поддержка Украины будет продолжаться и после инаугурации президента США 20 января.

В то же время руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук заявил, что Соединенные Штаты Америки стремятся завершить войну в Украине за 100 дней с момента инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. При этом он подчеркнул, что "желание и реальность - это совершенно разные вещи".

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми считает, что мирный план Дональда Трампа может заработать через несколько недель после инаугурации. Переговорный процесс между Россией и Украиной может начаться ближе к Пасхе.

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Кто такой Борис Пинкус? Борис Пинкус - американский политик, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана.

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