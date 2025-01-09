После заявлений Трампа о Гренландии: Песков захотел признания 'референдумов'

В РФ сделали неожиданное заявление о незаконных референдумах на оккупированных территориях Украины.

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Заявление Пескова об оккупированных территориях / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот из видео

Кратко из заявления Пескова:

США должны вспомнить о референдумах о якобы вхождении оккупированных территорий в состав РФ

В Европе робко реагируют на претензии Трампа по Гренландии

Представитель российского лидера Дмитрий Песков заявил, что если США призывают прислушаться к мнению жителей Гренландии, то должны прислушаться и к мнению, которое якобы выразили жители оккупированных территорий Украины на псевдореферендумах. Об этом он сказал журналистам, пишет пропагандистское агентство "РИА Новости".

Так, по словам представителя диктатора Путина, из-за того, что в США говорят принимать во внимание мнение жителей острова, там должны вспомнить о незаконных референдумах о вхождении в состав РФ, которые Россия провела на оккупированных территориях Украины.

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В частности, по его словам, США должны "проявить к ним такое же уважение".

Также Песков сказал, что в Европе "робко, почти шепотом" реагируют на претензии Трампа по Гренландии.

Заявления Трампа о Гренландии - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам должно состояться, подчеркнув необходимость сделать этот крупнейший в мире остров "снова большим".

Политический аналитик Александр Палий заявил, что Трамп уже обозначил свои желания - он хочет "забрать Гренландию и Канаду".

Издание Reuters подчеркивает, что избранный президент США Дональд Трамп хочет купить Гренландию, чтобы расширить влияние страны и создать историческое наследие. Он не планирует использовать военную силу, но рассматривает дипломатическое или экономическое давление на Данию.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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