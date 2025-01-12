Войной в Украине не ограничатся: в ВСУ раскрыли планы северокорейских солдат

Основное:
- Северная Корея готовит солдат своей армии к другим масштабным войнам
- Солдаты КНДР получают боевой опыт на войне против Украины
Северная Корея на войне РФ против Украины готовит солдат своей армии к другим масштабным войнам. Об этом в эфире телемарафона заявил председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
По его словам, северокорейские солдаты, которые выживут во время войны в Украине, передадут свой опыт другим военным.
"Важно, что Северная Корея в войне с Украиной готовит свою армию к каким-то другим масштабным войнам и дает им подготовку, обучение и выучку. То, что сейчас у северокорейских солдат низкий уровень подготовки - это, с одной стороны, хорошо для нас. Но это ситуативно, потому что со временем они хорошо умоются кровью, но научатся воевать.", - отметил Тимочко.
Он добавил, что это займет время, но выглядит так, что северокорейцы готовы к этому, потому что Ким Чен Ын хочет серьезно претендовать в своем регионе на лидерство.
Участие военных КНДР в войне против Украины - последние новости
Как писал Главред, Владимир Зеленский показал первых пленных корейцев. По его словам, северокорейские военные были ранены, но они выжили, их доставили в Киев, они общаются со следователями СБУ. Известно, что на момент взятия в плен один из иностранцев имел при себе военный билет российского образца.
Впоследствии разведывательное агентство Южной Кореи подтвердило факт взятия Украиной в плен двух северокорейских военных на территории страны-агрессора России, а именно в Курской области.
Кроме того, аналитики Института изучения войны заявили о том, что украинские ударные БпЛА наносят большие потери войскам КНДР, которые воюют против Украины вместе с российскими захватчиками, несмотря на это северокорейцы разворачивают большие штурмовые группы.
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Кто такой Иван Тимочко
Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.
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