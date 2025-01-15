Учет 17-летних призывников: Зеленский уже подписал закон - что изменится

Также закон продлевает до 1 марта возможность постановки на учет военнослужащих, совершивших СЗЧ.

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Учет 17-летних призывников / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

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Зеленский подписал закон об учете 17-летних призывников

С 1 января до 31 июля юноши будут браться на учет призывников с внесением сведений

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4197-ІХ "О внесении изменений в Закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей взятия граждан Украины на воинский учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки". Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Согласно закону, ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением сведений в Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов:

видео дня

с помощью электронного кабинета;

личного прибытия в ТЦК и СП.

Отмечается, что перед прохождением практических занятий базовой общевойсковой подготовки граждане проходят медицинский осмотр.

В то же время, закон продлевает до 1 марта возможность постановки на учет военнослужащих, совершивших СЗЧ, и которые добровольно прибыли в воинские части. Таким лицам, командир не позднее 72 часов продолжает соответственно военную службу, действие контракта, а также возобновляет выплату денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения.

Стоит добавить, что женщины, пригодные к прохождению военной службы и изъявившие желание проходить базовую военную службу, берутся на воинский учет призывников добровольно.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что бронь от мобилизации получат работники газовой отрасли Украины. Кроме этого, Кабинет министров решил, что сверх нормы будут забронированы ремонтные бригады облгазов.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что привлечение к мобилизации молодых людей от 18 лет может иметь серьезные последствия для страны. Он отметил, что самой эффективной категорией для мобилизации являются мужчины среднего возраста.

В то же время, в Верховной Раде Украины пока не рассматривают законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста или принудительной мобилизации женщин.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

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