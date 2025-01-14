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Иммунитет для переговоров с Трампом или арест: как поступит Швейцария с Путиным

Даяна Швец
14 января 2025, 01:27
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Берн предлагает переговоры с участием двух президентов.
Иммунитет для переговоров с Трампом или арест: как поступит Швейцария с Путиным
Швейцария готова предоставить иммунитет Путину для мирных переговоров / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Главное:

  • Переговоры Трампа и Путина могут состояться в Швейцарии
  • Берн предложил неприкосновенность Путину для участия в саммите

Швейцария может гарантировать иммунитет от ареста российскому президенту Владимиру Путину, если он приедет на территорию страны для участия в мирных переговорах с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Times.

Согласно изданию, правительство Швейцарии имеет право сделать исключение для мероприятий, направленных на достижение мира. Таким образом, Путину будет гарантирована неприкосновенность на время саммита.

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Официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо подтвердил, что Берн поддерживает идею нового мирного саммита.

"Берн регулярно информирует Киев, Москву и Вашингтон о готовности провести новый саммит для поиска мира в Украине", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Швейцарии Николя Бидо.

Однако, даже в случае приглашения Путина, Швейцария юридически обязана выполнить ордер на его арест, выданный Международным уголовным судом.

Переговоры Путина и Трампа - что известно

Как писал Главред, недавно Швейцария заявила о готовности принять саммит для трехстороннего диалога с участием Киева. Страна готова стать площадкой встречи Путина и Трампа.

Также были озвучены требования Путина на переговорах с Трампом. Диктатора Кремля очень беспокоит, как мир будет выглядеть после войны, поэтому он требует гарантий.

В свою очередь эксперт Олег Шамшур назвал опасность встречи Путина и Трампа. По его словам, для главы США главными являются его собственные интересы, а не Украины.

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Что такое The Times?

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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