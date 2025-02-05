Киев "разрывают" взрывы: Россия запустила дроны-камикадзе - где еще есть угроза

Воздушные силы предупредили столицу об угрозе применения ударных БпЛА и возможной работе ПВО.

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Россия атакует беспилотниками регионы Украины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts.in

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Россия снова атакует "Шахедами" Украину

Киев в опасности из-за ударных дронов, раздаются взрывы

Вечером 4 февраля российские оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В нескольких областях страны объявили воздушную тревогу, а силы ПВО начали работу по ликвидации угрозы, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Первые группы беспилотников вошли в воздушное пространство Украины около 20:00 с северо-востока.

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По состоянию на 22:32 зафиксировано движение вражеских дронов в следующих направлениях:

на юге Харьковщины - в сторону северной части области;

в Днепропетровской области - курсом на Днепр;

в Сумской области - в направлении Черниговщины и Полтавщины;

в Черниговской области - на запад.

Шахед / Инфографика: Главред

К 22:57 по данным военных стало известно, что:

часть "Шахедов" направляется на Чернигов;

остальные движутся в сторону Киевской области через Черниговскую и Полтавскую области.

В 23:24 в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов.

Воздушные силы предупредили столицу об угрозе применения ударных БпЛА и возможной работе ПВО.

Через некоторое время в Киеве прогремели взрывы. Перед этим зафиксировали движение вражеских ударных дронов в направлении столицы, а жителей предупредили о возможной работе сил ПВО.

Первые взрывы были слышны примерно в 00:20, их было несколько.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", - написал мэр столицы Виталий Кличко.

Атаки России на Украину - что известно

Как писал ранее Главред, вследствие массированного обстрела армии РФ 2 февраля энергетика Украины претерпела сильные разрушения. К сожалению, пока непонятно, сколько времени понадобится для восстановления.

Кроме этого, 4 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Изюму на Харьковщине. Оккупанты применили баллистическую ракету - погибли пять человек, еще 55 получили ранения.

Впоследствии стало известно, что в Изюме погибли две сестры, одна из них была беременной. Им было всего лишь по 18 и 19 лет.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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