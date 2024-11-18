Запорожье под ударами дронов и КАБов РФ: в городе гремят взрывы, есть раненые

После серии взрывов в Запорожье пропала электроэнергия в отдельных районах города.

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В Запорожье прогремели взрывы / Коллаж: Pixabay, скриншот

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РФ атакует Запорожье бомбами и БПЛА

В результате прилетов есть пострадавшие

Взрывы прогремели в Запорожье в понедельник вечером, 18 ноября. В результате атаки РФ есть пострадавшие.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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"Враг продолжает атаковать Запорожье", — написал глава Запорожской ОВА.

Он также уточнил, что враг применял для ударов КАБы, а в результате атаки РФ есть пострадавшие.

/ Инфографика: Главред

"Предварительно есть пострадавшие", — добавил Федоров.

Как пишут местные ресурсы, ранее областной центр РФ атаковала с помощью ударных беспилотников.

Кроме того, после серии взрывов в Запорожье пропала электроэнергия в отдельных районах.

"Мигает свет у многих", — говорится в сообщении.

Смотрите видео - РФ атакует Запорожье:

/ Скриншот

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Напомним, 18 ноября, российские агрессоры нанесли баллистический удар по гражданской инфраструктуре Одессы. Ракета РФ упала прямо во двор жилого дома. В Офисе Генерального прокурора сообщили, что количество погибших в результате вражеской атаки по Одессе возросло.

Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, в Одессе россияне убили людей целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский отреагировал на циничный удар РФ. Он подчеркнул, что это не случайные удары - это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов.

"Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира", — прокомментировал Зеленский.

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Кто такой Иван Федоров С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен русскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

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