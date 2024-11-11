Комплексная программа против российских КАБов: Зеленский провел важнейшую Ставку

Украина усилит силы ПВО и позиции на самых сложных направлениях.

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Украина готовит программу против российских КАБов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Иван Федоров, Википедия

Главное из Ставки Зеленского:

Украина готовит программу против российских КАБов

Планируется увеличение количества мобильных огневых групп

Будет существенное усиление самых сложных направлений

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Украина готовит комплекса программу против российских КАБов. Об этом заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

Также Украина разрабатывает собственные управляемые авиабомбы.

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"Был доклад по комплексной программе против российских КАБов. Есть перспективные технологические решения. Также был доклад о текущем состоянии украинской ракетной программы, в частности разработки собственных управляемых авиабомб. Доклады по трехлетним контрактам для производителей дронов и других видов вооружения", - написал Зеленский.

Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Украина работает над усилением ПВО, увеличением количества мобильных огневых групп в приоритетных для РФ регионах.

Также президент заслушал доклад Александра Сырского о самых сложных направлениях на фронте. Сейчас тяжелая ситуация наблюдается на Кураховском и Покровском направлениях.

"Есть решение Главкома о существенном усилении самых сложных направлений", - добавил Зеленский.

В Курской области украинские военные сдерживают почти 50-тысячную российскую группировку.

Ситуация на фронте - последние новости

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке заявил, что россияне захватывают населенные пункты, враг уже в 21 км от Днепропетровщины. Оккупанты пытаются продвигаться на запад от города Селидово. Враг атакует село Петровка и уже захватили Григорьевку.

Как сообщал Главред со ссылкой на пресс-офицера 33-й ОМБр Назара Войтенко, в Курахово есть угроза окружения, ситуация сверхсложная. В то же время он заявил, что пока не идет речь о выводе украинских военных из города.

Также отмечается, что РФ стягивает технику на Харьковское направление. Представитель ОТГ "Харьков" Евгений Романов отметил, что враг накапливает боекомплект, технику, теплое снаряжение, еду и горюче-смазочные материалы. Сейчас оккупанты атакуют на этом направлении только пехотой.

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