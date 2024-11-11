Комплексная программа против российских КАБов: Зеленский провел важнейшую Ставку

Главное из Ставки Зеленского:
- Украина готовит программу против российских КАБов
- Планируется увеличение количества мобильных огневых групп
- Будет существенное усиление самых сложных направлений
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Украина готовит комплекса программу против российских КАБов. Об этом заявил Зеленский в своем Telegram-канале.
Также Украина разрабатывает собственные управляемые авиабомбы.
"Был доклад по комплексной программе против российских КАБов. Есть перспективные технологические решения. Также был доклад о текущем состоянии украинской ракетной программы, в частности разработки собственных управляемых авиабомб. Доклады по трехлетним контрактам для производителей дронов и других видов вооружения", - написал Зеленский.
Украина работает над усилением ПВО, увеличением количества мобильных огневых групп в приоритетных для РФ регионах.
Также президент заслушал доклад Александра Сырского о самых сложных направлениях на фронте. Сейчас тяжелая ситуация наблюдается на Кураховском и Покровском направлениях.
"Есть решение Главкома о существенном усилении самых сложных направлений", - добавил Зеленский.
В Курской области украинские военные сдерживают почти 50-тысячную российскую группировку.
Ситуация на фронте - последние новости
Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке заявил, что россияне захватывают населенные пункты, враг уже в 21 км от Днепропетровщины. Оккупанты пытаются продвигаться на запад от города Селидово. Враг атакует село Петровка и уже захватили Григорьевку.
Как сообщал Главред со ссылкой на пресс-офицера 33-й ОМБр Назара Войтенко, в Курахово есть угроза окружения, ситуация сверхсложная. В то же время он заявил, что пока не идет речь о выводе украинских военных из города.
Также отмечается, что РФ стягивает технику на Харьковское направление. Представитель ОТГ "Харьков" Евгений Романов отметил, что враг накапливает боекомплект, технику, теплое снаряжение, еду и горюче-смазочные материалы. Сейчас оккупанты атакуют на этом направлении только пехотой.
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