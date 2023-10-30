Помощь Украине и Израилю: в Конгрессе сделали заявление по инициативе Байдена

События в Израиле требуют немедленного внимания, нужно принять решение, сказал спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон.

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Спикер Палаты представителей поддержит отдельный законопроект о помощи Израилю / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Помощь Украине и Израилю будет рассматриваться отдельно, а не в одном пакете, как предложил президент США Джо Байден. Ситуация в Израиле требует немедленного внимания, и такую инициативу поддержат обе партии в Конгрессе. Об этом заявил новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

В интервью Fox News он рассказал о том, что помощь Украине и Израилю намерены рассмотреть отдельно, а не в рамках единого пакета, как предлагает президент США Джо Байден.

По словам спикера, он поддержит отдельный законопроект, который предусматривает оказание помощи Израилю.

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"Во всем мире происходит множество вещей, которыми нам придется заняться, и мы это сделаем. Но прямо сейчас то, что происходит в Израиле, требует немедленного внимания, и я думаю, что нам нужно отделить это и довести дело до конца", - сказал Майк Джонсон и подчеркнул, что такая инициатива будет пользоваться поддержкой обеих партий в Конгрессе.

Помощь США Израилю и Украине

Американское агентство Bloomberg 17 октября сообщило, что Байден намерен попросить у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля. Согласно предположению журналистов, Белый дом предложил объединить помощь в один пакет для двух стран, чтобы повысить шансы на одобрение инициативы со стороны Республиканской партии.

Байден 19 октября выступил с обращением по Израилю и Украине. Глава Белого дома сказал американскому народу, что Иерусалиму и Киеву нужно помочь отразить военную агрессию ХАМАС и России. Он анонсировал свой запрос в Конгресс по этому вопросу.

На следующий день, 20 октября, в Белом доме опубликовали сообщение о том, что Байден запросил у Конгресса 61 миллиард долларов для Украины. Средства заложены в рамках широкого пакета помощи на $106 млрд. долларов. На помощь Израилю выделено $14,3 млрд.

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