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"Война" США и Китая приведет к неожиданным последствиям: названы пять сценариев

Андрей Ганчук
1 декабря 2024, 11:46
553
Торговая война Китая и США может значительно навредить как Пекину, так и Вашингтону.
Трамп, Китай
Трамп собирается ввести 60% пошлины на товары из Китая / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из материала Bloomberg:

  • Торговой войной США и КНР могут навредить сами себе
  • Мир может погрузиться в экономический хаос
  • У Китая есть ответные рычаги на действия Трампа

Президентство республиканца Дональда Трампа может привести к новому этапе торговой войны между США и Китаем. В такой борьбе Пекин в силах нанести ответный удар, способный спровоцировать хаос на мировой экономической арене.

Американское издание Bloomberg изучило пять сценариев ответа КНР на возможную политику Трампа, связанную с ограничениями в отношении Пекина. Журналисты учли фактор, согласно которому даже пошлины в 60%, которые Трамп грозится ввести против Китая, будут иметь ограниченное воздействие на китайскую экономику.

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Распродажа Китаем казначейских облигаций США

Предполагается, что если Китай решит преимущественно или полностью продать запасы казначейских облигаций США, стоимость которых оценивается в 734 млрд долларов, то это приведет к серьезным последствиям. Речь идет о давлении на доходность американских ценных бумаг, вследствие чего будет нарушена работа мировых финансовых рынков.

Цены на облигации упадут, однако могут подешеветь и китайские активы и валютные резервы. Американские экспортеры в таком случае получат относительное преимущество по причине более дешевого доллара.

Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Снижение стоимости юаня

При таком сценарии китайский экспорт будет более конкурентоспособным. Решение частично нивелирует влияние возможных пошлин США.

Но тогда будет рекордный профицит торгового баланса Китая, что разозлит партнеров, которые и сами могут ввести пошлины против Пекина, чтобы не было дисбаланса в мировой экономике. Тогда иностранцы еще меньше захотят инвестировать в КНР.

Ограничения на экспорт ключевых товаров

Летом Китай решил ограничить продажу за границу галлия и германия. Шаг восприняли как попытка надавить на Вашингтон, чтобы американцы отменили меры контроля. Далее китайцы ужесточили ограничения на экспорт определенных видов графита, таким образом, ответив США, которые ужесточили правила с целью недопущения отправки в Китай передовых микросхем. Далее были наложены ограничения на сурьму.

Последующие ограничения могут привести к тому, что США останутся без металлов, нужных для производства передовых технологий. Ведь Китай доминирует на рынке производства и переработки многих полезных ископаемых. Это дает возможность Пекину колоссально влиять на сырьевые рынки.

Впрочем, в таком случае пострадает репутация Китая перед партнерами – они начнут искать других поставщиков, ведь Пекин в их глазах потеряет надежность.

Удар по корпорациям США

Китай после начала торговой войны с США уже составил "список ненадежных организаций", а также принял закон "о противодействии иностранным санкциям". У Пекина может появиться возможность ареста или блокирования операций таких компаний, как Apple Inc., Tesla Inc. или Microsoft Corp., доходы которых в Китае исчисляются десятками миллиардов в год.

Однако Штаты могут принять зеркальные меры против китайских корпораций. А бойкоты потребителей могут быстро выйти из-под контроля.

Создание нового альянса

Китай уже активно пытается работать с традиционными союзниками Китая, такими как Япония, Индия, Германия и Австралия. Пекин ищет возможности избежать издержек из-за возможного ухудшения отношений с американцами.

"Одной из наиболее эффективных стратегий, которую Пекин может применить на следующем этапе торговой войны, будет создание альянсов в Евразии наряду с коммерческой дипломатией, чтобы убедить американских союзников и партнеров в том, что политика США безрассудна и вредна для мира и процветания", - указано в публикации.

Из такой ситуации будут извлекать выгоду страны, которые займут нейтральную позицию в конфликте КНР и США.

Отношения Китая и США при Трампе – что известно:

Как сообщал Главред, ранее Трамп анонсировал планы по поддержке внутренней промышленности Соединенных Штатов. Один из первых возможных шагов – пошлина в размере 60% на товары из Китая. Подобное решение может заложить основу для кризиса в металлургической, сталелитейной и нефтяной промышленности КНР.

Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Трампа с избранием на пост президента США и призвал Вашингтон к диалогу и взаимопониманию. Китайское государство опасается пошлин, которые способен ввести Трамп.

Китай хотел бы сотрудничать с США на основе взаимоуважения и партнерства, отметили в МИД КНР. В китайском дипломатическом ведомстве отказались комментировать потенциальный запуск Штатами торговых ограничений.

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Что известно о политической системе Китая (КНР)?

Политическая система Китая является уникальной и отличается от западных моделей. Китай является однопартийным государством, где Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет доминирующую роль. Власть концентрируется в руках центрального правительства, а руководство КПК имеет решающее влияние на политические решения страны. Главными органами власти являются Всекитайский народный конгресс (ВНК) и его постоянный комитет, которые формально представляют высшую законодательную власть в стране.

Глава КНР является главнокомандующим вооружёнными силами, но его власть ограничена Комитетом Центрального военно-политического совета. Правительство Китая отвечает перед ВНК и выполняет его решения. Глава КНР избирается Всекитайским народным конгрессом (ВНК) на пятилетний срок и может быть избран на второй срок. Председатель КНР имеет очень широкие права и полномочия, руководит внутренней и внешней политикой.

Председатель КНР, как правило, избирается из числа членов Политбюро ЦК КПК. Таким образом, эта должность отражает подчинённость главы КНР политической системе Китая, где власть сосредоточена в руках Коммунистической партии Китая.

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