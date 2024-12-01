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РФ сбросила взрывчатку на маршрутку в Херсоне: много раненых и погибших

Алексей Тесля
1 декабря 2024, 13:03обновлено 1 декабря, 13:48
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Российские военные снова атаковали общественный транспорт в Херсоне, использовав дрон.
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РФ сбросила взрывчатку на маршрутку в Херсоне / t.me/phogovua

Главное:

  • Враг атаковал маршрутку с помощью БПЛА
  • Погибли три человека, известно о восьми раненых

Российские военные атаковали с помощью БПЛА общественный транспорт в Днепровском районе Херсона, есть жертвы и раненые, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Ужасное утро для Херсона. Около 8:15 российские военные атаковали из БПЛА общественный транспорт в Днепровском районе. К сожалению, есть погибшие и раненые", - написал он в Telegram.

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По словам Прокудина, предварительно очередной террористический удар врага унес жизни трех мирных жителей.

Глава ОВА также отметил, что еще 7 херсонцев получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу. Медики их обследуют и оказывают всю необходимую помощь.

Подробности удара РФ

Как уточнили в Херсонской областной прокуратуре, начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, связанного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 1 декабря 2024 около 8:15 российские военные снова атаковали общественный транспорт в Херсоне, использовав дрон.

В результате сброса взрывчатки погибли три человека. В настоящее время также известно о восьми пассажирах, получивших ранения.

Позднее стало известно о том, что в результате утреннего удара по автобусу в Херсоне погибли три человека, количество раненых возросло до 10. Об этом Суспільному сообщил заведующий хирургическим отделением городской больницы Виталий Хомуха.

По его словам, в автобусе находились около 15 херсонцев. Трое погибли, десять раненых госпитализировали.

Удары РФ по Херсонщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на маршрутку в Херсоне. Четыре человека получили серьезные ранения после удара оккупантов по маршрутке в Херсоне. Также захватчики сбросили взрывчатку с дрона на жителя Антоновки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ сбросила на центр Херсона четыре КАБа: десятки пострадавших. Пострадавших доставили в областную детскую больницу со взрывными травмами и осколочными ранениями.

Как сообщал ранее Главред, была объявлена эвакуация 50 населенных пунктов и части Херсона. Российский террор усиливается, захватчики применяют все имеющееся оружие и активизировали удары дронами. Поэтому власти на Херсонщине приняли важное решение.

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Кто такой Александр Прокудин?

Александр Сергеевич Прокудин – украинский государственный служащий. Глава Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.

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