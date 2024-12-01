Кремль установил дедлайн для захвата Покровска: когда начнутся бои за город

Аналитик назвал ключевую цель российского наступления в начале 2025 года и назвал дедлайн для захвата Покровска войсками России.

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Когда может начаться наступление РФ на Покровск / Коллаж Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Кратко:

Россияне пытаются оккупировать Кураховский выступ до конца года

Наступление на Покровск может начаться уже в начале 2025 года

Цель россиян стабилизировать ситуацию на Курщине до инаугурации Трампа

В Донецкой области российские войска применяют различную тактику в зависимости от направления наступления. На Кураховском направлении они активно используют большое количество как пехоты, так и техники, тогда как на Покровском - преимущественно пехоту. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам эксперта, техника на Покровском направлении используется редко из-за приоритетности для российского командования Кураховского выступления.

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Коваленко отметил, что до конца года оккупанты планируют установить над ним полный контроль. Это связано с тем, что без взятия Кураховского выступа они не смогут перейти к наступлению на Покровск.

Город Покровск, по словам Коваленко, является ключевой целью для российской армии в начале 2025 года, когда может быть начато масштабное наступление на это направление.

"Это чтобы, кроме всего прочего, продемонстрировать Дональду Трампу накануне и после его инаугурации на должность 47-го президента США, что вот мы можем продолжать наступление, захватывать территории, договаривайтесь с нами на наших условиях", - считает эксперт.

На Кураховском направлении сейчас сконцентрировано наибольшее количество боеспособных ресурсов и подразделений российской армии, в частности группировки войск "Центр".

"Они там даже техники не жалеют. То, что они не жалеют людей, уже не обсуждается", - сказал Коваленко.

Эксперт отмечает, что тактика наступления россиян на этом направлении напоминает их действия в Курской области РФ, где также активно применяются техника и пехота. Главная цель россиян - достичь контролируемой ситуации до инаугурации Дональда Трампа, запланированной на 20 января 2025 года.

По словам Коваленко, российские войска стремятся устранить свои слабые места, в частности в Курской области, где они не контролируют 800 кв. км территории, что является потенциальной точкой давления со стороны Украины.

"Поэтому они пытаются всеми доступными ресурсами избавиться именно от этой уязвимости. А как это можно сделать? Так же как и на Кураховском направлении - используя большое количество человеческого ресурса, используя без всякой экономии технику, чтобы прорываться", - резюмировал Александр Коваленко.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Бои на Покровском направлении - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина, вероятно, будет вынуждена оставить позиции в Покровске уже в декабре 2024 года или, по оптимистическому сценарию, в начале следующего года. Такое мнение высказал руководитель специального штаба по вопросам Украины при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг в подкасте Nachgefragt. Он отметил, что Россия сейчас имеет инициативу "на всех фронтах и во всех регионах", а ситуация на Покровском направлении остается "крайне критической".

В то же время по словам главного редактора "Суспільне. Донбасс" Андрея Крамченкова, примерно две трети всех штурмов на фронте сейчас сосредоточены именно в Донецкой области, где наиболее напряженным является Покровское направление.

Несмотря на сложности и постоянные атаки со стороны российской армии, украинские силы продолжают демонстрировать успехи. Согласно данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины смогли продвинуться на восток от Покровска, в частности в районе населенного пункта Николаевка.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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