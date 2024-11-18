'Напряженное направление': Зеленский прибыл на один из самых горячих участков фронта

Президент ознакомился с ходом строительства оборонительных сооружений в Донецкой области и провел совещание по безопасности и жизнедеятельности региона.

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Президент поблагодарил военных за оборону Донетчины / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины

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Зеленский прибыл на Покровское направление

Президент заслушал доклады о ситуации в Покровске и Курахово

Глава государства вручил награды сержантам, которые защищают Донецкую область

В понедельник, 18 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на одно из самых горячих направлений фронта - Покровское. Он провел встречу с сержантами, вручил награды и заслушал доклады о ситуации на передовой. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Зеленский посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая обороняет Покровск. Командир бригады Евгений Ласийчук ознакомил президента с текущей ситуацией на фронте.

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"Евгений Ласийчук доложил о тактике российских оккупантов в проведении штурмов малыми группами и контрмеры, взаимодействие со смежными подразделениями, опыт применения техники, переданной партнерами", - говорится в сообщении.

Также президент заслушал доклад командующего объединенной тактической группировки "Донецк" Александра Луценко. Он рассказал об общей ситуации в его зоне ответственности и о ситуации вокруг Курахово, которое находится под постоянным огнем российских сил.

Кроме этого, Зеленский пообщался с сержантами бригад, которые защищают Донецкую область, и вручил им награды в честь Дня сержанта.

"Хочу поздравить вас лично здесь, в Покровске. Напряженное направление. Я знаю, что только благодаря вашей прочности Восток не оккупирован тотально Российской Федерацией. Враг ежедневно получает ответ от вас, от ваших побратимов. Прошу передать им от меня, от всего народа Украины огромную благодарность", - сказал президент.

В Донецкой области глава государства ознакомился с ходом строительства оборонительных сооружений. Он также провел совещание по безопасности и жизнедеятельности региона.

"Донецкая область. Строительство фортификаций и совещание по вопросам жизнеобеспечения региона. Безопасность - приоритет. Сегодня ознакомился с ходом строительства оборонительных сооружений. Большинство из запланированного уже обустроено. Спасибо всем, кто привлечен к этой важной работе", - отметил Зеленский.

Покровск / Инфографика: Главред

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Напомним, на Кураховском направлении враг уменьшил активность, но ВСУ оказались под угрозой окружения. Военный обозреватель Денис Попович отметил, что российские войска могут создать два кольца окружения: большое, которое охватывает Курахово, и малое возле Успеновки.

Также российская армия не смогла захватить Покровск после восьми месяцев наступления, пишут аналитики Института изучения войны (ISW). Кремль отказался от плана фронтального штурма и перешел к охвату города с юго-запада через Селидово.

Как сообщал Главред, оккупанты этой зимой могут сосредоточиться на захвате прифронтовых украинских городах, в частности Торецка, Покровска и Курахово. Аналитики ISW отмечают, что враг готовится к наступлению на Покровск после захвата Селидово.

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Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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