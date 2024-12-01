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РФ выбрала новую цель на востоке после захвата Угледара – британская разведка

Алексей Тесля
1 декабря 2024, 16:21
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Российские войска наступают за укрепленными украинскими оборонительными позициями.
РФ выбрала новую цель на востоке после захвата Угледара – британская разведка
ВСУ сдерживают атаки оккупантов / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Главное:

  • РФ продвигается к Великой Новоселке
  • После Угледара РФ активизировала наступление

Великая Новоселка в Донецкой области стала уязвимой к российским атакам из-за потери Угледара, что в 30 км к востоку, в начале октября 2024 года, рассказали в британской разведке.

Как говорится в ежедневном обзоре Министертва обороны Великобритании, после потери Угледара войска РФ активизировали наступление в менее защищенные районы на западе Донецкой области.

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"Российские войска наступают за укрепленными украинскими оборонительными позициями и угрожают основным путям снабжения города", - отмечается в сообщении.

Также в разведке добавили, что российские войска наступают в тылу украинской обороны и угрожают основным логистическим путям в город.

Screenshot
/ @DefenceHQ

Ранее сообщалось о том, что армия РФ использует захват Угледара для дальнейшего наступления. Оккупанты пытаются выровнять линию фронта.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что в разведке Британии назвали "цели" РФ. Российские оккупанты более двух лет безрезультатно пытались захватить Угледар.

Куда могут пойти войска РФ после оккупации Угледара – рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. Как полагает военнослужащий, оккупанты могут планировать наступательные действия на Запорожском направлении. Враг уже оживился в районе Старомайорского.

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Что такое оборонная разведка Британии?

Оборонная разведка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил.

В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

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