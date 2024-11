Армия РФ использует захват Угледара для дальнейшего наступления – ISW

Кратко:

Российские оккупационные войска используют Угледар для своего дальнейшего наступления, а именно - для достижения тактически значимых успехов к югу от Курахово. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны за 11 ноября.

Как пишут аналитики ISW, в начале сентября россияне активизировали наступательные операции на западе Донецкой области и в настоящее время пытаются охватить Курахово с севера и юга, а также выровнять линию фронта между Солнцевкой (северо-западнее Курахово) и Шахтерским (северо-западнее Угледара).

По состоянию на 1 октября российские войска захватили Угледар и продвинулись на север и северо-запад от этого населенного пункта в серии успешных механизированных и пехотных атак за последний месяц. Также враг незначительно продвинулся к северо-востоку от Угледара в районе Антоновки и Катериновки, но ISW пока не получил подтверждения российских наступления на Елизаветовку и далее на запад вдоль шоссе С051104.

Сейчас российские войска находятся в нескольких километрах к югу от линии Романовка-Успеновка-Сухой Яр. Это линия к поселениям к северу от Угледара, которая может представить собой существенную проблему для войск РФ, если ВСУ смогут установить оборону в этих поселениях.

Однако, российские войска, судя по всему, пытаются обойти эту линию, о чем говорят свидетельствуют геолокационные кадры от 10 ноября. Они указывают на то, что россияне недавно продвинулись к северо-востоку от Дальнего (к югу от Курахово и к северо-западу от Елизаветовки) и, вероятно, занимают позиции в полях к востоку и юго-востоку от Дальнего.

Российские военкоры утверждают, что войска РФ продвинулись непосредственно в населенный пункт Дальнее, но ISW не наблюдал визуального подтверждения этих заявлений.

Аналитики пишут, что дальнейшее продвижение российских войск в Дальнее и к западу от этого населенного пункта может вынудить ВСУ отступить с позиций в кармане к северу и северо-востоку от Угледара, таким образом, позволив россиянам продвигаться вдоль шоссе С051104 относительно беспрепятственно. Такие продвижения позволят войскам РФ оказывает дальнейшее давление на украинское позиции в Курахово с юга.

В ISW также пересмотрели свою предыдущую оценку, согласно которой российские войска вряд ли смогут воспользоваться захватом Угледара для дальнейших наступательных операций на западе Донецкой области. Аналитики пишут, что данная оценка была неверной.

Также они добавили, что все вышеуказанные действия РФ являются поддержкой продолжающихся российский наступательных операция, которые направлены на выравнивание линии фронта и ликвидацию украинского выступа опять же таки, на западе Донецкой области.

Главред ранее писал, что аналитики ISW сообщили о прорыве оккупантов вблизи Купянска, Покровска и Угледара. Российские оккупанты на севере Харьковской области имеют 3 основные задачи - захватить северную часть Волчанска и продвинуться к Тихому, восстановить контроль над Глубоким и наступать на Липцы.

Враг применил "тактику Угледара" для еще одного города. Российская армия начала наступление в направлении Вишневого, имея целью обойти или охватить с флангов Селидово, чтобы продвинуться в сторону Покровска. Военный рассказал, что пока бои вокруг города для российских сил являются сложными.

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что несмотря на захват Угледара и других населенных пунктов, страна-агрессор Россия не может достичь стратегической цели, так как несет колоссальные потери в боях.

Другие новости:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.