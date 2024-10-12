Даже несмотря на захват Угледара: РФ не может достичь стратегической цели - Ходжес

Генерал убежден, что победа Украины в войне против РФ соответствует стратегическим интересам США и Европы.

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Ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap.live

Несмотря на захват Угледара и других населенных пунктов, страна-агрессор Россия не может достичь стратегической цели, так как несет колоссальные потери в боях. Об этом заявил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес в эфире "Эспрессо".

"Потеря Угледара и других городов в зоне боевых действий - это очень болезненно с психологической точки зрения. Никому не хочется терять города, за которые продолжалась такая напряженная борьба. Однако перед тем, как называть это "стратегическим поражением", стоит помнить, что Россия не способна в полной мере воспользоваться этими захватами. Независимо от того, идет ли речь об Авдеевке, Бахмуте или Угледаре, за свои незначительные успехи россияне платят десятками тысяч солдат и техникой", - сказал он.

По его словам, российские ресурсы ограничены, поэтому они не имеют возможности захватить большие территории или даже, к примеру, дойти до Днепра.

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"Поэтому, я считаю, что Генеральный штаб использует правильную тактику с имеющимися ресурсами, чтобы не дать России достичь значительных прорывов. В то же время я поддерживаю решение о контрнаступлении в направлении Курска, поскольку эта операция создает серьезную проблему для россиян. Как следствие, на Путина оказывается конкретное давление и он вынужден искать решение. Кроме того, Украина таким образом приобретает себе лучшую переговорную позицию, когда для переговоров наступит подходящее время", - пояснил Ходжес.

Кроме того, генерал убежден, что победа Украины в войне против РФ соответствует стратегическим интересам США и Европы.

"Безусловно, впереди Украину ждут большие вызовы, но стоит помнить, что война с Россией продолжается уже более 10 лет и, несмотря на все преимущества, которые имеет Россия, Украина все еще контролирует более 80% своей территории, а ее Вооруженные силы продолжают наращивать численность и мощность. Поэтому я остаюсь оптимистом, особенно если Соединенные Штаты с новой администрацией и Германия поймут, что победа Украины соответствует нашим стратегическим интересам", - подчеркнул он.

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Кто такой Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес - офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. Сейчас он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сорвали штурм подразделений армии страны-оккупанта РФ на Покровском направлении.

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий считает, что в ближайшее время на фронте наиболее ожесточенной для ВСУ будет битва за Торецк.

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск на Харьковском направлении. За прошедшие сутки произошло 1 боевое столкновение в районе Волчанска.

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