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Один из плацдармов уже зачищен: ВСУ улучшили свои позиции на ключевом направлении

Даяна Швец
4 декабря 2024, 08:33
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Наши защитники разрушают планы врага, подчеркивает эксперт, и бои продолжаются, интенсивность которых растет.
ВСУ
ВСУ имеют успех на ключевом направлении / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада

Что сказал Ромененко:

  • ВСУ полностью отбили один из двух плацдармов в районе Купянска
  • Оккупанты продолжают проводить атаки на Кураховском и Покровском направлениях

На Кураховском и Покровском направлениях оккупанты из России не останавливают непрерывные атаки на позиции Сил обороны Украины.

Однако, как подчеркнул в эфире Эспрессо основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006-2010) Игорь Романенко, на одном участке фронте украинская сторона имеет преимущество.

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По его словам, в районе Купянска позиции ВСУ значительно улучшились. Романенко объясняет, что из двух плацдармов, которые удалось до того захватить россиянам, один отбили полностью и давят на другой.

"Это важно, потому что, если посмотреть на это Купянское направление, Харьковскую область, то там сформировалось две группировки. Северная - это Купянск, Купянск Узловой, вокруг которых происходят эти события (Силы обороны освободили Новомлинск Купянского района, - ред.) А южнее мы видим, что враг пытается полуокружить, дожать до реки, и они штурмуют в районе Боровой для того, чтобы замкнуть и сформировать таким образом южную группировку с последующими ответными действиями. Наши защитники разрушают такого рода планы и бои продолжаются, интенсивность которых растет", - сказал он.

По словам эксперта, агрессоры не перестают атаковать Часов Яр.

"Враг атакует по фронту в первую очередь не только из района Калиновки на севере, Иванское - на юге, а уже непосредственно в микрорайонах известных: Новый, Октябрьский по городу. И ситуация пока, скажем, удерживается еще за счет того, что на юге от Часового Яра наши защитники держатся в районе Авдеевки.

В Торецке идут бои непосредственно в городе, есть большая угроза, она сохраняется. По Курахово: враг зашел и идут бои за центр города, и ситуация на юге от Курахово, там есть наше вклинение, которое было более глубокое, оно уменьшается. И войска продолжают ведение достаточно сложных в виде арьергардных боев. То есть наносят поражение вражескому вооружению, технике, живой силе и пытаются постепенно отходить, не теряя много войск", - отметил генерал.

Часов Яр Инфографика
Часов Яр - что известно / Инфографика: Главред

К сожалению, на Покровском направлении для Сил обороны фиксируется ухудшение ситуации, говорит Романенко.

"В целом ситуация ухудшается не только непосредственно по Курахово, но и по Покровску. Врагу не удалось там более двух месяцев назад по фронту захватить Покровск. Поэтому они перегруппировались и постепенно с юга продолжают это наступление, захватив Угледар, теперь бои идут в районе Курахово. Но основная цель в этом регионе - это непосредственно Покровск и на этом направлении тоже ведутся интенсивные бои", - рассказал Игорь Романенко.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как сообщал Главред со ссылкой на полковника Владислава Селезнева, на одном из направлений Донецкого фронта ситуация обостряется с каждым днем. Он даже предупредил, где ВСУ могут взять в полуокружение.

Кроме этого, недавно стало известно, что Путин поставил цель захватить сразу два города. Дело в том, что разрушенной Авдеевкой и Угледаром РФ вряд ли может убедить своего российского потребителя.

Однако еще существуют шансы, что ВСУ могут обломать планы Путина. Необходимо срочно собраться силами, считает эксперт Дикий, ведь оккупанты надеются обвалить наш фронт и пойти в решительное наступление не когда-нибудь, а прямо сейчас.

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Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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