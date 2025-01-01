Будут ли выключать свет в Украине 2 января: ответ энергетиков

Коротко:
- 2 января в Украине не будет отключений электроэнергии
- Украина будет экспортировать электроэнергию в Молдову
В четверг, 2 января, графики отключений света не будут действовать. В энергосистеме Украины достаточно электроэнергии, поэтому выключать свет украинцам не планируют. Об этом сообщили в приложении "Киев Цифровой".
"Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется. Чтобы помочь энергосистеме, стоит обуздать домашних пожирателей электроэнергии с 17:00 до 23:00 и с 06:00 до 11:00", - говорится в сообщении.видео дня
Стоит отметить, что ситуация может измениться в новых российских обстрелов или повышенной нагрузки на энергосистему. В таком случае о возможных отключениях будет сообщено отдельно.
Украина будет экспортировать электроэнергию в Молдову
Кроме этого, по данным NewsMaker, Украина осуществит экспорт электроэнергии в Молдову в ночь на 2 января 2025 года для покрытия дефицита в энергосистеме соседней страны. Молдавская государственная компания Energocom закупила необходимое количество электроэнергии для покрытия потребностей страны.
"Мы дополнительно будем закупать электроэнергию у украинского "Энергоатома" - в ночное время, когда у наших коллег есть избыток энергии и они могут ее экспортировать", - отметили в Energocom.
Украинская компания "Энергоатом" пока не комментировала эту информацию.
Отключения света в Украине - последние новости
Напомним, 30 декабря в Украине применялись графики отключения электроэнергии. Для промышленности и бизнеса электричество выключали с 8:00 до 19:00, для бытовых потребителей - с 8:00 до 17:00.
Также народный депутат Сергей Нагорняк отметил, что несмотря на 14 массированных ракетных атак на энергообъекты, украинцам удалось избежать длительных отключений электроэнергии. Сейчас в Украине действуют лишь незначительные графики отключений.
Как сообщал Главред, хотя в Украине удалось стабилизировать энергосистему и уменьшить отключения, в январе могут вернуться длительные графики отключений электроэнергии. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что ситуация будет тяжелой, но не критической.
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Что такое "Киев Цифровой"?
"Киев Цифровой" - государственное мобильное приложение для жителей Киева. Был создан в 2021 году киевским Коммунальным предприятием "Главный информационно-вычислительный центр" (КП ГИВЦ) на замену приложения Kyiv Smart City, пишет Википедия.
Приложение предоставляет пользователю возможность пополнять со смартфона транспортную карту, покупать QR-билеты, платить за парковку, возвращать эвакуированную машину, получать уведомления об услугах в сфере ЖКХ, голосовать за проекты по благоустройству города.
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