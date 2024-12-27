В Украине отменили графики отключения света: какие области вошли в список

Главное из материала:
- В Украине начали отменять графики отключения света
- В каких областях не будут выключать свет
В местных облэнерго сообщили, что в нескольких областях Украины 27 декабря отменили графики отключения света.
Известно, что на сайте Львовоблэнерго сообщили, что нет внедрения графиков отключений во Львовской области.
Также в "Прикарпатьеоблэнерго" сообщили, что свет в Ивано-Франковской области не будут выключать до отдельного распоряжения от "Укрэнерго".
Согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" сообщили, что на территории Волынской области также отменено применение графиков отключения света для бытовых потребителей и бизнеса.
В Черновицкой области также не будут выключать свет до конца суток, сообщает местное облэнерго.
Также известно, что в "Николаевоблэнерго" сообщили, что 27 декабря с 08:00 электроснабжение в области не будут выключать.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что в "Укрэнерго" сообщили, сколько продлятся отключения света. Энергетики сообщили, что вследствие повреждений из-за атаки РФ, в Украине вынужденно были введены меры ограничения потребления.
В одной области Украины введены экстренные отключения света. Известно, что по распоряжению "Укрэнерго", был введен в действие график аварийных отключений. Время энергоограничений может быть увеличено, поэтому экстренные отключения света применят в Кировоградской области.
В Минэнерго рассказали, пока будут продолжаться отключения света. Роман Андарак сообщил, что украинцам следует быть готовыми к длительным ограничениям в поставках электроэнергии. Графики отключений света будут действовать как минимум до весны 2025 года.
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