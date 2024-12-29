Графики отключения света 30 декабря: в Украину возвращаются ограничения

Графики отключения света будут действовать с 8:00 до 17:00 для бытовых потребителей.

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График отключения света на 30 декабря / Коллж: Главред, фото: pixabay

Что известно:

Какими будут объемы ограничений

С какого часа будут выключать свет

Из-за чего введены графики отключения света

В Украине в течение понедельника, 30 декабря, будут действовать графики отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.

Для промышленности и бизнеса свет будут выключать с 8:00 до 19:00. Для бытовых потребителей графики будут применяться с 8:00 до 17:00 в объеме одной очереди.

видео дня

"Причина введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что в течение дня могут измениться объемы отключения света. Энергетики советуют потреблять электроэнергию экономно.

Ракетный удар по Украине - что известно

Как писал Главред, в ночь на 25 декабря российские оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В 5:25 были зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря. По всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты нанесли удары по украинским городам, пытаясь оставить население без электричества, газа, отопления и воды.

Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила по Украине более 70 ракет и 100 дронов. Более 50 ракет и значительную часть беспилотников удалось сбить.

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