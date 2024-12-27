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Свет почти не будут выключать: графики отключений электроэнергии на 28 декабря

Руслана Заклинская
27 декабря 2024, 23:43
268
В Украине будут применяться ограничения электроэнергии, однако они будут слабее, сообщили в ДТЭК.
Свет почти не будут выключать: графики отключений электроэнергии на 28 декабря
Графики отключения света на 27 декабря / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главное:

  • Графики отключения света 28 декабря будут действовать с 15:00 до 17:00
  • Объем отключений электроэнергии - пол очереди

В субботу, 28 декабря, в Украине будут действовать графики отключения света. Объемы ограничений и срок действия графиков будет минимальным. Об этом сообщили в ДТЭК.

По данным компании, украинцам будут выключать свет по пол очереди одновременно. Графики ограничений электроэнергии будут действовать с 15:00 до 17:00.

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В то же время для промышленности стабилизационные отключения будут действовать с 10:00 до 18:00.

В Киеве большинство очередей будут иметь свет в течение дня. У очереди 4.2 света не будет только 2 часа. В Киевской области свет будут выключать очереди 1.1 и только на два часа.

В Днепропетровской области два часа без света будет очередь 1.1. А в Одесской области свет выключат с 15:00 до 17:00 только очереди 2.2.

  • Графіки відключень світла на 28 грудня
    Графіки відключень світла на 28 грудня Фото: ДТЕК
  • Графіки відключень світла на 28 грудня
    Графіки відключень світла на 28 грудня Фото: ДТЕК
  • Графіки відключень світла на 28 грудня
    Графіки відключень світла на 28 грудня Фото: ДТЕК
  • Графіки відключень світла на 28 грудня
    Графіки відключень світла на 28 грудня Фото: ДТЕК
  • Графіки відключень світла на 28 грудня
    Графіки відключень світла на 28 грудня Фото: ДТЕК
  • Графіки відключень світла на 28 грудня
    Графіки відключень світла на 28 грудня Фото: ДТЕК
  • Графіки відключень світла на 28 грудня
    Графіки відключень світла на 28 грудня Фото: ДТЕК
  • Графіки відключень світла на 28 грудня
    Графіки відключень світла на 28 грудня Фото: ДТЕК

Ограничения электроснабжения в Украине применяют из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в результате российских ракетно-дронных атак в ноябре-декабре. Актуальную информацию о графиках отключений можно найти на сайте или на официальных страницах облэнерго в соцсетях.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Напомним, 25 декабря Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку, которая серьезно повредила энергетическую инфраструктуру Украины. Отключения электричества продлятся 5-7 дней, а при морозах могут стать более жесткими. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что блэкаута в Украине не будет.

Также 26 декабря в Кировоградской области ввели экстренные отключения света из-за распоряжения "Укрэнерго". С 06:48 введен график аварийных отключений.

Как сообщал Главред, 27 декабря в Украине должны были действовать графики отключения света с 8:00 до 17:00. Однако в нескольких областях Украины отменили графики отключения света. Во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Черновицкой и Николаевской областях не применяли отключения электроэнергии до конца суток.

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Что известно о ДТЭК?

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

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