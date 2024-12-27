Свет почти не будут выключать: графики отключений электроэнергии на 28 декабря

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- Графики отключения света 28 декабря будут действовать с 15:00 до 17:00
- Объем отключений электроэнергии - пол очереди
В субботу, 28 декабря, в Украине будут действовать графики отключения света. Объемы ограничений и срок действия графиков будет минимальным. Об этом сообщили в ДТЭК.
По данным компании, украинцам будут выключать свет по пол очереди одновременно. Графики ограничений электроэнергии будут действовать с 15:00 до 17:00.
В то же время для промышленности стабилизационные отключения будут действовать с 10:00 до 18:00.
В Киеве большинство очередей будут иметь свет в течение дня. У очереди 4.2 света не будет только 2 часа. В Киевской области свет будут выключать очереди 1.1 и только на два часа.
В Днепропетровской области два часа без света будет очередь 1.1. А в Одесской области свет выключат с 15:00 до 17:00 только очереди 2.2.
Ограничения электроснабжения в Украине применяют из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в результате российских ракетно-дронных атак в ноябре-декабре. Актуальную информацию о графиках отключений можно найти на сайте или на официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Отключения света в Украине - последние новости
Напомним, 25 декабря Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку, которая серьезно повредила энергетическую инфраструктуру Украины. Отключения электричества продлятся 5-7 дней, а при морозах могут стать более жесткими. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что блэкаута в Украине не будет.
Также 26 декабря в Кировоградской области ввели экстренные отключения света из-за распоряжения "Укрэнерго". С 06:48 введен график аварийных отключений.
Как сообщал Главред, 27 декабря в Украине должны были действовать графики отключения света с 8:00 до 17:00. Однако в нескольких областях Украины отменили графики отключения света. Во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Черновицкой и Николаевской областях не применяли отключения электроэнергии до конца суток.
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Что известно о ДТЭК?
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
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