График отключения света 27 декабря: ситуация в энергосистеме значительно улучшилась

Графики отключения света будут действовать с 8:00 до 17:00.

https://glavred.info/ukraine/grafik-otklyucheniya-sveta-27-dekabrya-situaciya-v-energosisteme-znachitelno-uluchshilas-10625399.html Ссылка скопирована

График отключения света на 27 декабря / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что известно:

Какими будут объемы ограничений

С какого часа будут выключать свет

Из-за чего введены графики отключения света

В Украине в пятницу, 27 декабря, будут действовать графики отключения света. Объемы ограничений и срок действия графиков будет значительно меньше, чем 26 декабря. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света будут действовать с 8:00 до 17:00 в объеме пол очереди.

видео дня

"Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что объемы ограничений могут измениться в течение суток. Энергетики просят потреблять электроэнергию экономно.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред