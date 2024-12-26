График отключения света 27 декабря: ситуация в энергосистеме значительно улучшилась

Графики отключения света будут действовать с 8:00 до 17:00.
Что известно:
- Какими будут объемы ограничений
- С какого часа будут выключать свет
- Из-за чего введены графики отключения света
В Украине в пятницу, 27 декабря, будут действовать графики отключения света. Объемы ограничений и срок действия графиков будет значительно меньше, чем 26 декабря. Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света будут действовать с 8:00 до 17:00 в объеме пол очереди.
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"Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что объемы ограничений могут измениться в течение суток. Энергетики просят потреблять электроэнергию экономно.
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