После атаки РФ: украинцам сказали, как долго будут продолжаться отключения света

Главное из заявления эксперта:
- Отключения света в Украине могут продолжаться по крайней мере 5-7 дней
- В случае морозов графики могут стать более жесткими
- Энергетики активно работают над укреплением системы
Массированная ракетно-дроновая атака российских войск 25 декабря нанесла значительный ущерб энергетической инфраструктуре Украины. Отключения света продлятся по крайней мере 5-7 дней, но в случае морозов графики могут стать жестче. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "Ранок.LIVE".
По его словам, блэкаута не будет, энергетики делают все возможное для восстановления системы и защиты от новых атак.
"В этом соревновании - они разрушают, мы восстанавливаем, - мы сейчас впереди. Мы это лучше делаем, чем они могут разрушать", - отметил Харченко.
Он подчеркнул, что украинские энергетики не только восстанавливают поврежденные объекты, но и активно работают над укреплением системы, созданием новой защиты и модернизацией оборудования.
По прогнозу эксперта, продолжительность отключений зависит от нескольких факторов. А именно:
- если погодные условия будут оставаться такими, как сейчас, графики отключений будут действовать в течение 5-7 дней;
- в случае снижения температуры до -5°C или -10°C нагрузка на систему возрастет, что приведет к более жестким ограничениям. В такой ситуации могут быть введены графики с тремя очередями отключений вместо полутора.
"Если станет -5...-10°C, будет не полторы очереди, а три. И к этому надо быть готовыми. Это вполне возможный сценарий", - подчеркнул Харченко.
Отключение света - последние новости Украины
Напомним, как сообщал Главред, в Украине в четверг, 26 декабря, действуют графики отключения света. Они введены почти на все сутки.
В Укрэнерго сообщили, что на всех объектах, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования.
Кроме того, в Украине меняются графики отключения света. В частности, каждая очередь будет разделена на две подочереди. График отключений будут разбивать на 30-минутные интервалы. Это позволит увеличить количество часов со светом.
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Кто такой Александр Харченко
Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.
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