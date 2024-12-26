После атаки РФ: украинцам сказали, как долго будут продолжаться отключения света

Продолжительность отключений света зависит от нескольких факторов.

https://glavred.info/ukraine/posle-ataki-rf-ukraincam-skazali-kak-dolgo-budut-prodolzhatsya-otklyucheniya-sveta-10625312.html Ссылка скопирована

Отключение света / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления эксперта:

Отключения света в Украине могут продолжаться по крайней мере 5-7 дней

В случае морозов графики могут стать более жесткими

Энергетики активно работают над укреплением системы

Массированная ракетно-дроновая атака российских войск 25 декабря нанесла значительный ущерб энергетической инфраструктуре Украины. Отключения света продлятся по крайней мере 5-7 дней, но в случае морозов графики могут стать жестче. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "Ранок.LIVE".

По его словам, блэкаута не будет, энергетики делают все возможное для восстановления системы и защиты от новых атак.

видео дня

"В этом соревновании - они разрушают, мы восстанавливаем, - мы сейчас впереди. Мы это лучше делаем, чем они могут разрушать", - отметил Харченко.

Он подчеркнул, что украинские энергетики не только восстанавливают поврежденные объекты, но и активно работают над укреплением системы, созданием новой защиты и модернизацией оборудования.

По прогнозу эксперта, продолжительность отключений зависит от нескольких факторов. А именно:

если погодные условия будут оставаться такими, как сейчас, графики отключений будут действовать в течение 5-7 дней;

в случае снижения температуры до -5°C или -10°C нагрузка на систему возрастет, что приведет к более жестким ограничениям. В такой ситуации могут быть введены графики с тремя очередями отключений вместо полутора.

"Если станет -5...-10°C, будет не полторы очереди, а три. И к этому надо быть готовыми. Это вполне возможный сценарий", - подчеркнул Харченко.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в Украине в четверг, 26 декабря, действуют графики отключения света. Они введены почти на все сутки.

В Укрэнерго сообщили, что на всех объектах, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования.

Кроме того, в Украине меняются графики отключения света. В частности, каждая очередь будет разделена на две подочереди. График отключений будут разбивать на 30-минутные интервалы. Это позволит увеличить количество часов со светом.

Читайте также:

Кто такой Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред