После атаки РФ на Украину на Рождество Байден дал важное распоряжение Пентагону

По словам президента США, украинский народ заслуживает жизни в мире и безопасности.

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Байден поручил Пентагону наращивать поставки оружия в Украину / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

Байден отреагировал на удар РФ по Украине на Рождество

Пентагон должен наращивать поставки оружия в Украину

Российская оккупационная армия устроила масштабную атаку на Украину на Рождество, 25 декабря. На агрессию РФ отреагировали в Белом доме. В частности, президент США Джо Байден заверил, что распорядился, чтобы Пентагон наращивал поставки оружия в Украину.

"В первые часы Рождества Россия запустила волны ракет и беспилотников против украинских городов и критически важной энергетической инфраструктуры. Целью этой возмутительной атаки было отрезать украинскому народу доступ к теплу и электроэнергии зимой и поставить под угрозу безопасность энергосистемы", - говорится в заявлении Байдена, обнародованном Белым домом.

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Байден подчеркнул, что "украинский народ заслуживает жизни в мире и безопасности". Он добавил, что Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину, пока она не одержит победу над российской агрессией.

По его словам, в последние месяцы США предоставили Украине сотни ракет ПВО, "и еще больше уже в пути".

На Рождество РФ ударила ракетами по Украине - главное

Как сообщал Главред, в ночь на Рождество украинские силы противовоздушной обороны противостояли очередной атаке российских дронов-камикадзе типа "Shahed". Тревога была объявлена во многих областях.

Кроме того, в ночь на 25 декабря российские оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В 5:25 были зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря. На всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу.

Утром в Рождество в Харькове прогремела серия взрывов, город атаковали баллистикой. Пострадали люди.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты нанесли удары по украинским городам, пытаясь оставить население без электричества, газа, отопления и воды.

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Кто такой Джо Байден? Джо Байден - американский государственный и политический деятель, 46-й президент США. Член Демократической партии, ранее занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1973 по 2009 год. Доктор права (1968). В апреле 2023 года Байден выдвинул свою кандидатуру в президенты. После праймериз Демократической партии 2024 года он стал возможным кандидатом партии на президентских выборах 2024 года, но в июле 2024 года снял свою кандидатуру из-за проблем с возрастом и здоровьем, сообщает Википедия.

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