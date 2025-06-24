Доллар полетел вниз, евро установил исторический рекорд: новый курс на 25 июня

Евро установил новый исторический максимум всего через несколько дней после предыдущего рекорда.

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Евро установил новый рекорд, доллар упал / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Как изменится курс доллара 25 июня

Какой курс евро установил НБУ на среду

Какова ситуация на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины опустил официальный курс доллара США к гривне на среду, 25 июня. В то же время курс евро достиг нового исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США к гривне на среду, 25 июня, установлено на уровне 41,79 грн за доллар. Гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим значением.

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В то же время относительно евро гривня ослабла. Официальный курс европейской валюты на 25 июня установлен на уровне 48,51 грн за один евро, что на 49 копеек больше чем накануне.

Такой показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине, который был побит всего несколько дней после предыдущего рекорда. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 23 июня - 48,20 грн за один евро.

На межбанковском валютном рынке курс доллара снизился на 13 копеек и колеблется в пределах 41,75-41,78 гривен за доллар (купля-продажа).

На наличном валютном рынке курс доллара также упал - на 10 копеек до 42,00 гривен за доллар. Зато курс евро вырос на 20 копеек и составил 48,85 гривен за евро.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, на 24 июня Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 41,87 грн (+3 коп.), тогда как евро после исторического максимума снизился на 17 коп. - до 48,02 грн.

В июле курс гривни будет оставаться относительно стабильным, отметил экономист Александр Хмелевский. По его прогнозу, на межбанке доллар будет колебаться в пределах 41,3-42,5 грн, евро - 47,0-49,0 грн. Хотя в бюджете-2025 заложен курс 45 грн/долл., фактический среднегодовой курс может быть ниже.

Как сообщал Главред, курс доллара в течение недели будет оставаться стабильным - от 41,5 до 41,9 грн на межбанке и 41,45-41,8 грн на наличном рынке. Евро будет стоить 45,5-47,5 грн, по прогнозу банкира Тараса Лесового.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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