Оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка - 3 АК

Что сообщили военные:
- Россияне отдают приказ об убийстве гражданского населения
- Подразделение РФ расстреляло пару гражданских
- Оккупанты взяли в заложники несовершеннолетнего ребенка
Оккупационные войска страны-агрессорки России расстреляли семью гражданских и взяли в заложники их несовершеннолетнюю дочь для продолжения продвижения на Лиманском направлении.
Об этом сообщил Третий армейский корпус. Военное преступление окупантов зафиксировали в районе населенного пункта Шандриголово.
Детали преступного приказа окупантов
Из радиоперехватов стало известно, что еще до начала штурма этого населённого пункта один из командиров РФ с позывным "Бали" отдал приказ на уничтожение гражданского населения.
Его инструкция заключалась в том, чтобы военные РФ действовали быстро и "убивали всех без разбора". После этого вражеское подразделение вошло в жилой дом и расстреляло маму и отца несовершеннолетнего ребенка.
"Сразу готовьтесь, что придется убивать людей. Убивать всех без разбора. Всех без разбора, не считая детей", - сказал российский преступник.
Саму девочку россияне похитили и с ней продолжили штурмовые действия, удерживая ребенка в заложниках, чтобы по ним не могли открывать огонь украинские военные.
Видео военного преступления РФ можно посмотреть здесь.
"Военное преступление в прямом эфире фиксируют подразделения корпуса. Все радиоперехваты свидетельствуют о заранее спланированном характере действий противника. Третий армейский корпус и СБУ подчеркивают: заблаговременная эвакуация из района боевых действий спасает от российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Какое наказание за военные преступления ждет Россию
Главред писал, что Европейский Союз закончил технические переговоры для создания специального трибунала по наказанию преступников, которые совершали агрессию против Украины, в том числе кремлевского диктатора Владимира Путина.
ЕС также работает с международными партнерами по созданию Комиссии по рассмотрению заявлений для Украины и поддерживает Реестр убытков.
Военные преступления России - последние новости
Напомним, Главред писал, что российские оккупанты жестоко убили украинского военнопленного. Они отрезали ему голову и конечности. Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов.
Ранее сообщалось, что командиры российской оккупационной армии позволяют своим подчиненным участвовать в казнях военнопленных. Это явное нарушение международного права.
Накануне стало известно, что российские оккупанты расстреляли пятерых пленных военных ВСУ вблизи Угледара. В МККК и ООН направили письма о преступлении РФ.
Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК)
3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.
