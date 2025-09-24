Оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка - 3 АК

Враг использует несовершеннолетнюю для прикрытия своих групп и дальнейшего продвижения на Лиманском направлении.

https://glavred.info/front/okkupanty-rasstrelyali-semyu-grazhdanskih-i-zahvatili-v-zalozhniki-rebenka-3-ak-10700855.html Ссылка скопирована

Россияне удерживают ребенка в заложниках / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что сообщили военные:

Россияне отдают приказ об убийстве гражданского населения

Подразделение РФ расстреляло пару гражданских

Оккупанты взяли в заложники несовершеннолетнего ребенка

Оккупационные войска страны-агрессорки России расстреляли семью гражданских и взяли в заложники их несовершеннолетнюю дочь для продолжения продвижения на Лиманском направлении.

Об этом сообщил Третий армейский корпус. Военное преступление окупантов зафиксировали в районе населенного пункта Шандриголово.

видео дня

Детали преступного приказа окупантов

Из радиоперехватов стало известно, что еще до начала штурма этого населённого пункта один из командиров РФ с позывным "Бали" отдал приказ на уничтожение гражданского населения.

Начало штурма армии РФ / фото: скриншот из видео

Его инструкция заключалась в том, чтобы военные РФ действовали быстро и "убивали всех без разбора". После этого вражеское подразделение вошло в жилой дом и расстреляло маму и отца несовершеннолетнего ребенка.

"Сразу готовьтесь, что придется убивать людей. Убивать всех без разбора. Всех без разбора, не считая детей", - сказал российский преступник.

Саму девочку россияне похитили и с ней продолжили штурмовые действия, удерживая ребенка в заложниках, чтобы по ним не могли открывать огонь украинские военные.

Захват оккупантами в заложники несовершеннолетней / фото: скриншот из видео

Видео военного преступления РФ можно посмотреть здесь.

"Военное преступление в прямом эфире фиксируют подразделения корпуса. Все радиоперехваты свидетельствуют о заранее спланированном характере действий противника. Третий армейский корпус и СБУ подчеркивают: заблаговременная эвакуация из района боевых действий спасает от российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Какое наказание за военные преступления ждет Россию

Главред писал, что Европейский Союз закончил технические переговоры для создания специального трибунала по наказанию преступников, которые совершали агрессию против Украины, в том числе кремлевского диктатора Владимира Путина.

ЕС также работает с международными партнерами по созданию Комиссии по рассмотрению заявлений для Украины и поддерживает Реестр убытков.

Военные преступления России - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты жестоко убили украинского военнопленного. Они отрезали ему голову и конечности. Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов.

Ранее сообщалось, что командиры российской оккупационной армии позволяют своим подчиненным участвовать в казнях военнопленных. Это явное нарушение международного права.

Накануне стало известно, что российские оккупанты расстреляли пятерых пленных военных ВСУ вблизи Угледара. В МККК и ООН направили письма о преступлении РФ.

Другие новости:

Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК) 3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред