В РФ ответили на ультиматум НАТО из-за агрессии против Эстонии

Анна Ярославская
26 сентября 2025, 10:16
МИД РФ через Марию Захарову назвал сообщения о предупреждении "выдумкой", в очередной раз пытаясь исказить реальность.
В МИД РФ заявили, что не знают ни о каких предупреждениях Европы об истребителях

Кратко:

  • НАТО готово сбивать российские самолеты при новых нарушениях воздушного пространства
  • РФ оправдывала свои действия "ответом на атаки в Крыму"
  • Захарова назвал сообщения о предупреждении "выдумкой"

Европейские дипломаты предупредили россиян, что будут сбивать самолеты ВС РФ в случае необходимости. О принятом решении РФ предупредили на закрытой встрече в Москве, которая состоялась после нарушения российскими истребителями МиГ-31 воздушного пространства Эстонии.

Представители РФ, которые были на встрече, даже при условии конфиденциальности разговоров отрицали, что их самолеты нарушали воздушное пространство Эстонии, пишет Bloomberg.

"Европейские дипломаты предупредили Кремль на этой неделе, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства с полной силой, в том числе сбивая российские самолеты", — пишет издание.

Отмечается, что встреча в Москве была очень "напряженной", а ее следствием в частности стало то, что британские, французские и немецкие посланники пришли к выводу, что нарушение воздушного пространства Эстонии было преднамеренной тактикой и осуществлялось по приказу российских командиров.

Российские официальные лица заявили, что они не пытаются испытать НАТО, а залет российских дронов на территорию Польши назвали "ошибочным".

"Ответка" за Крым

В статье также указано, что во время переговоров российский дипломат сообщил европейцам, что вторжение были ответом на украинские атаки на Крым. Представители Кремля объяснили, что операции в Крыму были бы невозможными без поддержки НАТО, и, как результат, Россия считает, что она уже вступила в конфронтацию с европейскими странами.

По словам чиновников, российская сторона делала подробные заметки во время разговора, что заставило европейскую делегацию предположить, что им было поручено предоставить подробный отчет о позиции НАТО в высшее командование.

Официальная реакция России

В Министерстве иностранных дел России назвали выдумками сообщения в западных СМИ о том, что европейские дипломаты непублично передали Москве предупреждение о готовности сбивать истребители РФ в случае дальнейших наглых нарушений воздушного пространства членов НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, передает российское пропагандистское агенство ТАСС.

"Мне кажется, что это какие-то очередные выдумки этого конкретного западного агентства", – заявила Захарова.

"Мне кажется, это делается умышленно и специально с целью сделать более громкими заявления представителей стран ЕС, которые нагнетают эту агрессивную риторику, атмосферу вокруг России и в целом будущего европейского континента... Непрерывно говорят о необходимости милитаризации, расправиться с нашей страной различными методами, обвиняя там в беспилотниках, кибератаках и так далее", – добавила пресс-секретарь МИД РФ.

Российские самолеты над Эстонией - главное

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там более десяти минут. Однако, силы НАТО не стали сбивать российские самолеты, которые нарушили воздушное пространство страны-члена Альянса.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями. Она назвала действия российских военных самолетов "чрезвычайно опасной провокацией".

Представитель НАТО Эллисон Харт заявила, что Альянс перехватил российские самолеты. Она добавила, что нарушение истребителями воздушного пространства Эстонии - пример безрассудного поведения России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия проводит системную кампания против стран Запада.

В свою очередь, посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что в случае, если самолеты НАТО собьют российский военный самолет, это будет расценено Кремлем как начало войны.

Зачем Путин провоцирует НАТО: мнение эксперта

Диктатор РФ Владимир Путин хочет вернуть России ту роль, которую играл Советский Союз после окончания Второй мировой войны. Об этом в интервью Главреду рассказала политический аналитик Ольга Курносова.

Она напомнила те условия, которые Путин выдвигал Западу перед началом полномасштабного вторжения в Украину.

"Что он говорил? Чтобы НАТО убралось к границам 1997 года. В этом смысле он уже тогда давал понять, что это не столько война против Украины, и уж тем более не за конкретные территории, сколько война против НАТО", - говорится в сообщении.

По ее словам, пока Путин остается у власти, ситуация будет ухудшаться. Он будет продолжать проверять готовность НАТО к обороне и наращивать вооружение.

Дрон РФ взорвался возле одной из украинских АЭС: МАГАТЭ сделало срочное заявление

Трамп выходит из процесса, США и Китай дали Путину время до конца года

Афипский НПЗ - в огне: ночью Россию атаковали дроны

"Украинцы, вы неблагодарный народ": Олег Винник разозлил фанатов своим видео

Китайский гороскоп на завтра 26 сентября: Драконам - стресс, Козлам - буллинг

Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось

Назло Пугачевой: Киркоров показательно закрутил роман с известной певицей

Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

Если в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна Вакуленко
