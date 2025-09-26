Градус напряжения на фронте растет: в Генштабе сообщили последние новости

Украинские войска отбивают атаки россиян и уничтожают дроны и технику на ключевых направлениях фронта.

Силы обороны сдерживают штурмы врага и наносят значительные потери захватчикам / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

В течение 25 сентября украинские защитники зафиксировали 157 боевых столкновений с российскими захватчиками. Более трети атак - 56 случаев - произошли на Покровском направлении, где продолжаются самые ожесточенные бои. Об этом сообщил Генштаб.

Кроме этого, враг нанес 38 авиаударов, сбросив 71 управляемую авиабомбу, привлек 1440 дронов-камикадзе и совершил 2991 обстрел украинских позиций и населенных пунктов.

Активность на востоке

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские войска отбили 9 штурмовых действий. Противник совершил 6 авиаударов (17 бомб) и 192 обстрела, из которых 9 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды атаковали вблизи Волчанска и Довгенького. На Купянском направлении враг пытался прорваться в направлении Куриловки, продолжается активный бой.

Лиманское и Северское направления

На Лиманском направлении за день произошло 18 атак вблизи Новомихайловки, Грековки, Шандриголово, Заречного, Колодязов, Торского, а также в направлениях Дружелюбовки и Ставков. Сейчас 4 боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении враг пять раз пытался продвинуться в сторону Дроновки и Переездного, но украинские подразделения сдержали атаки.

Интенсивные бои на Донбассе

На Краматорском направлении произошло 4 боестолкновения в районе Ступочек и Александро-Шультино. На Торецком направлении россияне атаковали 11 раз, концентрируя усилия вблизи Плещеевки, Клебан-Быка, Щербиновки, Катериновки, Яблоновки и Полтавки.

Покровское направление: главная горячая точка

На Покровском направлении противник 56 раз пытался прорвать украинскую оборону у Владимировки, Родинского, Никаноровки, Новоэкономичного, Лисовки, Николаевки, Сухецкого, Луча, Покровска, Звериного, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Орехового, Дачного и Филиала. В семи локациях бои продолжаются и сейчас.

Покровск / Инфографика: Главред

По данным украинских военных, враг понес серьезные потери: 149 оккупантов обезврежены, из них 99 безвозвратно. Также уничтожено 7 автомобилей, 21 дрон и повреждены артиллерия и пункт управления БпЛА.

Юг: Новопавловское, Гуляйпольское и Ореховское направления

На Новопавловском направлении украинские войска отбили 26 атак вблизи Ивановки, Ялты, Мирного, Январского, Толстого, Воскресенки, Сосновки, Новониколаевки и Новогригорьевки. Еще 6 боестолкновений продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал позиции возле Полтавки и нанес авиаудар по Железнодорожному. На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться вблизи Новоандреевки и Каменского.

Приднепровье: авиаудары без наступления

На Приднепровском направлении российская авиация нанесла удары по Казацкому и Херсону, однако наступательных действий не проводила.

Ситуация на фронте - последние новости

Российские оккупационные войска продолжают попытки продвинуться на Покровском направлении. Напряжение растет как в окрестностях Покровска Донецкой области, так и в направлении Днепропетровской области. Об этом сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс". По его словам, россияне пытаются проникнуть в Покровск небольшими группами, чтобы создать хаос в тылу.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что страна-агрессор Россия планировала масштабное наступление на Запорожье, но ей помешали удары по логистике и действия украинских подразделений. Интенсивность атак на этом направлении сейчас заметно снизилась, хотя риски новых штурмов сохраняются.

Кроме того, российская оккупационная армия продолжает ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвигается вперед.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

