РФ нацелилась на захват новых территорий Украины: тревожный прогноз Свитана

Алексей Тесля
28 сентября 2025, 19:31
4
Россиянам уже не хватает личного состава, сил, средств и резервов, пояснил Роман Свитан.
Роман Свитан
Роман Свитан дал прогноз наступления РФ/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скриншот

Важное из заявлений Свитана:

  • На открытие второго фронта у России не хватит сил и средств
  • Россиянам уже не хватает личного состава, сил и средств
  • РФ планирует захват левобережья Запорожской области и юго-восточной части Днепропетровской области

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан заявил о том, что пока российская армия связана боями на восточном фронте, на второй фронт у России не хватит сил и средств.

"На данный момент, когда идут боевые действия в Украине, россиянам уже не хватает личного состава, сил, средств и резервов для выполнения основных задач на линии боевого соприкосновения", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что перед РФ в этом году стояла задача по расширению сухопутного коридора, но она не выполнена. Россияне будут заниматься этим в ближайшие полтора-два месяца, но выполнить эту задачу будет сложно.

"Ведь российский фронт прижат к Азовскому морю, и 80 км глубины фронта недостаточно для развертывания серьезной системы обороны. Им надо 120-150 км, а это значит, что нужен захват левобережья Запорожской области, юго-восточной части Днепропетровской области, почти всей Донецкой области, как минимум по линии Доброполье-Славянск. Эти действия у россиян в приоритете", - добавил Свитан.

Смотрите видео - интервью Романа Свитана:

Наступление РФ: прогноз эксперта

Руководитель программ по вопросам безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил, что в настоящее время страна-агрессор Россия реализует сразу две стратегические операции.

По его словам, первая — наземная, охватывающая боевые действия на Донбассе и других участках фронта. Вторая — воздушная, которую также можно расценивать как наступательную.

"Массированные удары по украинской территории являются частью этой воздушной наступательной стратегии", — подчеркнул эксперт.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ сорвали большое наступление РФ. Чрезмерное привлечение сил заставило оккупантов исчерпать ресурс и приостановить наступление.

Как писал ранее Главред, украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.

Напомним, Силы обороны Украины отбросили подразделения армии страны-агрессора России вблизи Толстого в Донецкой области, но оккупанты имеют продвижение на нескольких участках области.

война России и Украины Роман Свитан
