Украина будет экспортировать оружие, идут наступательные действия ВСУ - Зеленский

Руслана Заклинская
19 сентября 2025, 19:54
Президент заявил, что в течение двух недель будет представлен концепт - три новые экспортные платформы.
Украина будет экспортировать оружие, идут наступательные действия ВСУ - Зеленский
Украина открывает управляемый экспорт оружия / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 24 ОМБр имени короля Даниила

Ключевые тезисы Зеленского:

  • ВСУ осуществляют контрнаступательные действия в районах Покровска и Доброполья
  • Украина открывает управляемый экспорт оружия
  • Украина будет наносить "дипстрайки" в ответ на действия России

ВСУ осуществляют активные контрнаступательные действия на Донецком направлении. Украина будет наносить новые глубокие удары в ответ на действия России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Район Покровска, район Доброполья - именно там было одно из наиболее важных для россиян направлений их наступления, и полноценное наступление они не смогли там развернуть. Наши военные уничтожают их силы. Существенные у россиян потери. Существенно пополнен и обменный фонд для нашего государства. Каждый день добавляет российских пленных", - рассказал глава государства.

Зеленский поблагодарил все подразделения, которые участвуют в контрнаступлении: 79-ю и 82-ю десантно-штурмовые бригады, штурмовые подразделения - 1-й, 33-й, 225-й, 425-й штурмовые полки, а также 14-ю бригаду Национальной гвардии. Отдельно президент отметил, что украинские войска продолжают защищать Купянск и районы вокруг города.

"Будут и новые наши дипстрайки в ответ на то, что делает Россия", - подчеркнул президент.

Экспорт украинского оружия

Зеленский также рассказал о планах по управляемому экспорту украинского оружия. Благодаря этому Украина сможет покрывать дефицит бюджета и увеличивать объемы производства современного оружия, которое страна пока не может полностью финансировать самостоятельно.

"Благодаря такому управляемому экспорту мы будем увеличивать производство дронов для фронта. Будем иметь финансы. Определенные виды оружия - и это современное оружие - мы можем производить в значительно больших объемах, чем можем сами профинансировать, а определенные виды оружия уже у нас в значительно большем объеме, чем реально нужно нам сегодня в Украине", - пояснил он.

Зеленский отметил, что в профиците находятся морские дроны, противотанковое оружие и некоторые другие виды оружия. При этом он отметил приоритеты:

  • Первый приоритет - фронт и обеспечение украинских бригад;
  • Второй - пополнение украинских арсеналов;
  • Третий - управляемый экспорт.

"В течение двух недель будет представлен концепт - три новые экспортные платформы. Первая платформа - для экспорта и взаимодействия с Соединенными Штатами Америки, вторая платформа - это наши европейские партнеры, третье направление - другие партнеры в мире, которые тоже заинтересованы в украинском оружии и от которых Украина получила ту или иную поддержку", - заявил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул необходимость "надежного экспортного контроля", чтобы технологии и вооружения не попали в руки России или ее сообщников.

"Много об этом говорили наши украинские компании, компании-производители оружия. Много интереса в мире к совместным проектам с Украиной для производства оружия. Есть и четкий спрос на наше оружие. Соответственно, благодаря именно управляемому экспорту мы сможем аккумулировать деньги на большее производство тех вещей, которые нужны нашей армии", - добавил глава государства.

Когда закончится война - прогноз эксперта

Председатель Комитета экономистов Андрей Новак считает, что ресурсы России стремительно исчерпываются. По его мнению, война будет длиться уже не годами, а месяцами.

Он отмечает, что российский бюджет имеет значительный дефицит, фонд национального "благосостояния" фактически опустошен, инфляция высокая, а большинство предприятий работают в убыток. Даже крупные компании вынуждены сокращать персонал, урезать рабочий день до четырех часов и уменьшать зарплаты на 20%.

"При таких условиях Россия сможет вести войну максимум несколько кварталов. О годах говорить уже не приходится", - считает Новак.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, в Донецкой области продолжается активная контратака ВСУ. Украинские силы уже освободили семь населенных пунктов и создают три потенциальных "котла" для российских войск на Добропольском направлении, рассказал военный эксперт Сергей Кузан.

Также ВСУ устроили засаду армии РФ на Покровском направлении, заставив оккупантов оказаться в ловушке возле Кучерова Яра. Об этом сообщил спикер ОСГВ "Днепр" Алексей Бельский.

Кроме этого, на Купянском направлении россияне накапливают силы возле Радьковки и Голубовки, поврежден газопровод и затоплены территории. Попытки переправ через Оскол украинские военные срывают артиллерией, минометами и FPV-дронами.

Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий.

