'Путин откусил больше, чем может проглотить': глава MI6 сделал громкое заявление

Украинцы превзошли ожидания Кремля, подчеркнул глава разведки Британии.

Глава британской разведки сделал заявление по Путину / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины

Ключевые тезисы Мура:

Путин ожидал легкой победы, но переоценил свои силы

Нет признаков готовности Путина к мирным переговорам

Лидер РФ лжет миру, своему народу и, возможно, самому себе

Лидер РФ Владимир Путин ожидал легкой победы, но серьезно переоценил свои силы. Украина доказала, что способна оказать мощное сопротивление российской агрессии. Об этом заявил руководитель британской разведки MI6 Ричард Мур, пишет Reuters.

По словам Мура, пока нет никаких признаков того, что Путин готов к мирным переговорам. Глава MI6 подчеркнул, что российский лидер лишь "тянет время", обещая прогресс в переговорах, и стремится навязать собственную имперскую волю всеми возможными средствами.

"Прямо говоря, Путин откусил больше, чем может проглотить. Он думал, что одержит легкую победу. Но он - и многие другие - недооценили украинцев", - подчеркнул Мур.

Он добавил, что Путин пытается убедить мир, что победа России неизбежна. Однако как отметил Мур, лидер РФ "врет миру, своему народу, возможно, даже самому себе".

Мур также отметил, что Путин "закладывает будущее своей страны ради личного наследия и искаженной версии истории", а война лишь ускоряет упадок России.

Отметим, что это выступление в Стамбуле, где Мур также объявил о планах британской разведки по использованию даркнета для вербовки информаторов и получения секретной информации от агентов в России и по всему миру, стало одним из последних для него на посту главы MI6. Ричард Мур покинет пост в конце месяца.

Сколько еще продлится война

Председатель Комитета экономистов Андрей Новак считает, что Россия больше не имеет ресурсов для длительной войны - сейчас речь идет о считанных месяцах.

По его словам, дефицит бюджета России большой, остатки Фонда национального "благосостояния" ограничены, реальная инфляция высокая, а большинство предприятий убыточны. Даже крупные компании сокращают работников, сокращают рабочий день до четырех часов и уменьшают зарплаты на 20%.

"При таких условиях Россия сможет вести войну максимум несколько кварталов. О годах говорить уже не приходится", - подчеркнул Новак.

Переговоры о завершении войны - новости по теме

Как сообщал Главред, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объявил о "паузе" в переговорах РФ и Украины. В то же время он сказал, что каналы общения остаются открытыми, а виновными в затягивании процесса назвал европейцев.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным остаются под вопросом. Он отметил, что его терпение в отношении Кремля быстро иссякает, но "для танго нужны двое".

Кроме этого, впоследствии Трамп анонсировал продолжение мирных переговоров по Украине и не исключил возможную встречу между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По его словам, переговоры состоятся, но, вероятно, при его посредничестве, поскольку лидеры Украины и России "настолько ненавидят друг друга, что практически не могут говорить".

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

