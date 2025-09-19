Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин выигрывает Третью мировую: чем опасен провал Запада - The Hill

Анна Ярославская
19 сентября 2025, 12:29
157
Если Вашингтон и Брюссель продолжат колебаться, проигрыш Путина в Украине будет невозможен, а настоящим победителем станет Китай.
Путин, Трампа
Запад теряет инициативу, а РФ и Китай формируют альтернативный мир / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ОП

Главные тезисы:

  • Цель РФ — подорвать гегемонию США и разрушить послевоенный мировой порядок
  • Пекин вместе с Москвой формирует новый многополярный мир
  • Встреча Путина и Си в Китае показала их совместные амбиции

Вопреки всем прогнозам, российский диктатор Владимир Путин одерживает победу в Третьей мировой войне. Однако речь идет о кровавых полях сражений в Украине - там путинская армия погрязла в позиционной войне, подобной Первой мировой.

Как пишут The Hill, прежде всего, Путин уверенно движется к достижению своих первоначальных целей: положить конец глобальной гегемонии США и разрушить мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны.

видео дня

"В результате НАТО оказывается под угрозой, а Совет Безопасности ООН оказывается неспособным обеспечить мир во всём мире. Тревожно, что образующийся вакуум способствует укреплению многополярного мира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина", - говорится в статье Марка Тота, который пишет о национальной безопасности и внешней политике, и полковника в отставке Джонатана Свита.

Издание отмечает, что встреча Путина и Си Цзиньпина в Китае 1 сентября дала шокирующее представление о зарождающемся новом мировом порядке.

В рамках Шанхайской организации сотрудничества, поддерживаемой Пекином и Москвой, встретились 20 крупнейших мировых лидеров. При это США и их союзники отсутствовали.

"Не менее зловещим было представление Пекином рабочего концептуального документа под названием "Инициатива глобального управления" (...) В предлагаемой инициативе утверждается, что необходимо создать новый мировой порядок, чтобы построить "более справедливую и равноправную систему глобального управления и работать сообща ради сообщества с общим будущим для человечества". Пекин (конечно же) намерен стать центром этого нового мирового порядка "Глобального Юга", - пишет The Hill.

Путин активно помогает Си Цзиньпину достичь его целей, ведя масштабную многовекторную войну против Запада, выходящую далеко за пределы украинских сражений.

"Настало время Вашингтону и Брюсселю соединить эти все более опасные точки", - считают авторы статьи.

"Мы давно предупреждали, что Россия и Китай вместе со своими партнерами из "оси зла" ведут идеологическую войну против Запада. И теперь, как показывают атаки Кремля дронами по Польше и Румынии — обоих членах НАТО, борьба Путина и Си за прекращение того, что они считают западной гегемонией, вступает в новую, более открытую фазу", — добавляют они.

В чем главная цель Кремля

Главная миссия Путина — разрушить единство НАТО. Атаки дронами на аэропорт Жешув-Ясёнка в Польше — ключевой узел в Восточной Европе для поставок оружия и боеприпасов Украине — стали громким предупреждением для команды Трампа и Брюсселя прекратить вооружать и поддерживать Киев в войне.

"Недостаточно просто осуждать эти атаки или бояться российской агрессии. Нужны реальные, ощутимые действия со стороны НАТО. И, как мы неоднократно подчеркивали, первым шагом должно быть установление бесполетной зоны над западом Украины. Зато Вашингтон и Брюссель слишком часто позволяют Путину получать стратегические победы", — убеждены Тот и Мир.

Авторы статьи уверены: Вашингтон также виновен в том, что позволяет Путину легко одержать победу. Подход бывшего президента Джо Байдена к защите Украины, основанный на принципе "ровно столько, сколько нужно", сопровождался невынужденными ошибками, которые автоматически обеспечивают победу Путину.

Также стоит упомянуть решение команды Трампа ликвидировать американские инструменты для борьбы с российскими кампаниями дезинформации. Как отмечает американский корреспондент Стив Майерс, это позволяет россиянам заполнять соцсети "фейковыми постами, видео и целыми сайтами, которые создаются и распространяются в TikTok, Telegram, Facebook, Instagram и YouTube с использованием все более эффективных инструментов искусственного интеллекта".

"Еще одним примером стало ошибочное решение администрации Трампа в марте выйти из программ, направленных на привлечение Путина к ответственности за военные преступления России в Украине и по всему миру. Вместо того, чтобы активно противодействовать преступлениям Путина против человечества, Вашингтон бессознательно поощряет его к совершению новых преступлений", — пишут авторы.

Путин также продолжает использовать мигрантов в качестве оружия, пытаясь дестабилизировать обстановку в восточных странах НАТО. В августе Европейская комиссия сообщила, что "отслеживает рост числа авиарейсов между восточным ливийским городом Бенгази и Минском, столицей Беларуси". Считается, что союзник Путина, генерал Халифа Хафтар, ливийский полевой командир, правящий большей частью восточной Ливии, занимается торговлей беженцами.

Хафтар сыграл ключевую роль в оказании помощи Путину в снабжении и оснащении его военизированных формирований в Сахеле (Африка). Это ещё одна сфера, где Москва активно борется за уничтожение демократий и подрыв американского влияния, что уже привело к потере ключевой военной базы США в Нигере.

"США, сознательно или нет, отступают под натиском Путина. Вашингтону и Брюсселю пора держать оборону. Трамп должен прислушаться к своим генералам, дипломатам и разведчикам. Путина невозможно переубедить, и он выдвинул своё требование: вся Украина. НАТО — это решение, и Трампу нужно восстановить инициативу, использовав все инструменты национальной власти, чтобы победить Россию в Украине. Проиграть Третью мировую войну Путину означает также проиграть Си Цзиньпину. Если это произойдет, единственным настоящим победителем станет Китай", - резюмировали авторы.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что ожидал более быстрого завершения войны благодаря своим отношениям с Владимиром Путиным.

"Я думал, что эта война будет одной из самых легких для решения из-за моих отношений с Путиным. Но он меня действительно подвел", - сказал он.

Трамп также заявил, что введение странами Европы пошлин против Китая может побудить официальный Пекин давить на Россию для завершения войны против Украины.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии двух стратегических планов - завершение войны и поиск дополнительного финансирования для преодоления вызовов, вызванных войной.

Зеленский также сказал, что единственный способ прекратить боевые действия в Украине - это представить для начала четкие гарантии безопасности. В частности, со стороны США.

Кто может остановить Путина: мнение эксперта

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что Украине не о чем говорить со страной-агрессором Россией, ведь решение об окончании войны будет приниматься не в Москве.

"Решение об окончании войны будет приниматься не в Кремле. Решение об окончании войны будет приниматься в Пекине. Это главный постулат, который мы должны понять", - сказал он в интервью Главреду.

По словам Пендзина, с Кремлем не о чем говорить - стоит говорить с Пекином и Вашингтоном.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин третья мировая война новости Украины и мира война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Зашли в ловушку": ВСУ готовят "котел" для оккупантов на Покровском направлении

"Зашли в ловушку": ВСУ готовят "котел" для оккупантов на Покровском направлении

12:56Фронт
Стратегическая цель врага: военные показали видео из центра Купянска

Стратегическая цель врага: военные показали видео из центра Купянска

12:39Фронт
Путин выигрывает Третью мировую: чем опасен провал Запада - The Hill

Путин выигрывает Третью мировую: чем опасен провал Запада - The Hill

12:29Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

Новая эра Тины: певица Кароль элегантно сообщила о переменах

Новая эра Тины: певица Кароль элегантно сообщила о переменах

Гороскоп Таро на сегодня 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

Гороскоп Таро на сегодня 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины

Последние новости

13:13

Шикарный вафельный торт по-новому: готовится фантастически быстро

12:58

В Украине пересмотрят прожиточный минимум: что пообещали в правительстве

12:56

"Зашли в ловушку": ВСУ готовят "котел" для оккупантов на Покровском направлении

12:54

"Неудобные" числа: какие даты рождения "притягивают" критику и зависть

12:42

Почему кусаются мухи: на самом деле лишь единицы из людей знают точную причинуВидео

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
12:39

Стратегическая цель врага: военные показали видео из центра КупянскаВидео

12:29

Путин выигрывает Третью мировую: чем опасен провал Запада - The Hill

12:25

Креатив кончился: Ани Лорак спалилась на плагиате известной украинской певицыВидео

12:24

Его боялись и уважали: каким был самый могущественный мольфар в УкраинеВидео

Реклама
12:15

Истории несокрушимых украинцев, которые сильнее травм: телеканал 2+2 покажет документальный фильм "Страна-киборг"

12:07

"Я как сирота": что случилось с мамой Екатерины Бужинской в Крыму

11:54

Украинцам начислят пенсию в 26 тыс. грн: что известно о новых правилах для выплат

11:53

Кремль заставят: СМИ выяснили, что РФ заплатит Украине сотни миллиардов репараций

11:46

Изменения в бюджет - вопрос времени: Марченко допустил увеличение расходов на оборону

11:36

Украину накроет похолодание: украинцам выдали важное предупреждение

11:18

"Политика удава": эксперт объяснил, как Пекин использует МосквуВидео

11:17

"Мини Алла и Макс": как поменялись дети Пугачевой и Галкина

11:01

Мечтал 9 лет: Вирастюк впервые показал всех пятерых сыновей

10:49

Ждет поражения: Китай хочет вернуть исторические территории, подконтрольные РФ

10:48

Почему 20 сентября нельзя громко смеяться и веселиться: какой церковный праздник

Реклама
10:40

Китайский гороскоп на завтра 20 сентября: Петухам - конфликты, Собакам - безнадежность

10:37

Гороскоп Таро на завтра 20 сентября: Овнам - финансовая удача, Девам - ожидание

10:28

Будут грозы и температура +28 градусов: в каких областях Украины резко изменится погода

10:17

"Боже упаси": Киркоров пожаловался на детей, которых забрал из Дубая

10:17

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

10:10

"Успешный рейд": украинские спецназовцы уничтожили в море технику врага

10:08

Вынужденное признание: Харчишин рассказал про отношения с Яниной Соколовой

10:06

"Не очень хорошая история": ISW раскрыли правду о ситуации на ключевом направлении

09:29

Отставка Козака - это информационная ловушка Кремлямнение

09:22

Зачем Путин заявил о 700 тысячах военных на фронте: ISW раскрыли замысел РФ

09:21

После ночной атаки РФ в Киеве нашли неразорванный дрон

09:21

Что делать со святой водой, которой много лет: священник ответилВидео

09:20

"Враг Украины": Насте Каменских светит новый статус после скандала

09:01

В автокатастрофе погиб молодой американский актер

09:00

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакВидео

08:51

Минус логистический хаб: ССО Украины накрыли базу 810-й бригады морпехов РФВидео

08:40

Возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины: Кремлю поставили ультиматум

08:18

"Это не жестоко": в Нидерландах изменят условия для беженцев из Украины

07:40

Зеленский и Навроцкий впервые встретятся: где и когда пройдут переговоры

07:10

Чем отличаются два курьера: только самые умные ответят за 18 секунд

Реклама
06:53

РФ готовит новые атаки: в Брянской области построили базу для "шахедов"

06:10

Печальная реакция НАТО на дроны РФ в Польше: что будет дальшемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с детьми на остановке за 29 секунд

05:44

Что делать, когда орхидея не цветет: лайфхак, который спасет растение

05:15

Как перевести на украинский язык слова "томный" и "тоска": ответ удивитВидео

04:30

Поцелуй фортуны: трем знакам зодиака невероятно повезет 19 сентября

04:09

Китай поставил дедлайн Путину для окончания войны - стали известны сроки

03:54

Конец сентября подарит облегчение: какие ТОП-3 знака закроют старые гештальты

03:24

Гороскоп на завтра 20 сентября: Водолеям - конфликт, Девам - большая радость

02:40

Судьбоносное затмение 21 сентября: кому улыбнётся удача, а кому придётся расстатьсяВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий Козловский
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять