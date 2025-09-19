Путин выигрывает Третью мировую: чем опасен провал Запада - The Hill

Если Вашингтон и Брюссель продолжат колебаться, проигрыш Путина в Украине будет невозможен, а настоящим победителем станет Китай.

Запад теряет инициативу, а РФ и Китай формируют альтернативный мир / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ОП

Главные тезисы:

Цель РФ — подорвать гегемонию США и разрушить послевоенный мировой порядок

Пекин вместе с Москвой формирует новый многополярный мир

Встреча Путина и Си в Китае показала их совместные амбиции

Вопреки всем прогнозам, российский диктатор Владимир Путин одерживает победу в Третьей мировой войне. Однако речь идет о кровавых полях сражений в Украине - там путинская армия погрязла в позиционной войне, подобной Первой мировой.

Как пишут The Hill, прежде всего, Путин уверенно движется к достижению своих первоначальных целей: положить конец глобальной гегемонии США и разрушить мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны.

"В результате НАТО оказывается под угрозой, а Совет Безопасности ООН оказывается неспособным обеспечить мир во всём мире. Тревожно, что образующийся вакуум способствует укреплению многополярного мира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина", - говорится в статье Марка Тота, который пишет о национальной безопасности и внешней политике, и полковника в отставке Джонатана Свита.

Издание отмечает, что встреча Путина и Си Цзиньпина в Китае 1 сентября дала шокирующее представление о зарождающемся новом мировом порядке.

В рамках Шанхайской организации сотрудничества, поддерживаемой Пекином и Москвой, встретились 20 крупнейших мировых лидеров. При это США и их союзники отсутствовали.

"Не менее зловещим было представление Пекином рабочего концептуального документа под названием "Инициатива глобального управления" (...) В предлагаемой инициативе утверждается, что необходимо создать новый мировой порядок, чтобы построить "более справедливую и равноправную систему глобального управления и работать сообща ради сообщества с общим будущим для человечества". Пекин (конечно же) намерен стать центром этого нового мирового порядка "Глобального Юга", - пишет The Hill.

Путин активно помогает Си Цзиньпину достичь его целей, ведя масштабную многовекторную войну против Запада, выходящую далеко за пределы украинских сражений.

"Настало время Вашингтону и Брюсселю соединить эти все более опасные точки", - считают авторы статьи.

"Мы давно предупреждали, что Россия и Китай вместе со своими партнерами из "оси зла" ведут идеологическую войну против Запада. И теперь, как показывают атаки Кремля дронами по Польше и Румынии — обоих членах НАТО, борьба Путина и Си за прекращение того, что они считают западной гегемонией, вступает в новую, более открытую фазу", — добавляют они.

В чем главная цель Кремля

Главная миссия Путина — разрушить единство НАТО. Атаки дронами на аэропорт Жешув-Ясёнка в Польше — ключевой узел в Восточной Европе для поставок оружия и боеприпасов Украине — стали громким предупреждением для команды Трампа и Брюсселя прекратить вооружать и поддерживать Киев в войне.

"Недостаточно просто осуждать эти атаки или бояться российской агрессии. Нужны реальные, ощутимые действия со стороны НАТО. И, как мы неоднократно подчеркивали, первым шагом должно быть установление бесполетной зоны над западом Украины. Зато Вашингтон и Брюссель слишком часто позволяют Путину получать стратегические победы", — убеждены Тот и Мир.

Авторы статьи уверены: Вашингтон также виновен в том, что позволяет Путину легко одержать победу. Подход бывшего президента Джо Байдена к защите Украины, основанный на принципе "ровно столько, сколько нужно", сопровождался невынужденными ошибками, которые автоматически обеспечивают победу Путину.

Также стоит упомянуть решение команды Трампа ликвидировать американские инструменты для борьбы с российскими кампаниями дезинформации. Как отмечает американский корреспондент Стив Майерс, это позволяет россиянам заполнять соцсети "фейковыми постами, видео и целыми сайтами, которые создаются и распространяются в TikTok, Telegram, Facebook, Instagram и YouTube с использованием все более эффективных инструментов искусственного интеллекта".

"Еще одним примером стало ошибочное решение администрации Трампа в марте выйти из программ, направленных на привлечение Путина к ответственности за военные преступления России в Украине и по всему миру. Вместо того, чтобы активно противодействовать преступлениям Путина против человечества, Вашингтон бессознательно поощряет его к совершению новых преступлений", — пишут авторы.

Путин также продолжает использовать мигрантов в качестве оружия, пытаясь дестабилизировать обстановку в восточных странах НАТО. В августе Европейская комиссия сообщила, что "отслеживает рост числа авиарейсов между восточным ливийским городом Бенгази и Минском, столицей Беларуси". Считается, что союзник Путина, генерал Халифа Хафтар, ливийский полевой командир, правящий большей частью восточной Ливии, занимается торговлей беженцами.

Хафтар сыграл ключевую роль в оказании помощи Путину в снабжении и оснащении его военизированных формирований в Сахеле (Африка). Это ещё одна сфера, где Москва активно борется за уничтожение демократий и подрыв американского влияния, что уже привело к потере ключевой военной базы США в Нигере.

"США, сознательно или нет, отступают под натиском Путина. Вашингтону и Брюсселю пора держать оборону. Трамп должен прислушаться к своим генералам, дипломатам и разведчикам. Путина невозможно переубедить, и он выдвинул своё требование: вся Украина. НАТО — это решение, и Трампу нужно восстановить инициативу, использовав все инструменты национальной власти, чтобы победить Россию в Украине. Проиграть Третью мировую войну Путину означает также проиграть Си Цзиньпину. Если это произойдет, единственным настоящим победителем станет Китай", - резюмировали авторы.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что ожидал более быстрого завершения войны благодаря своим отношениям с Владимиром Путиным.

"Я думал, что эта война будет одной из самых легких для решения из-за моих отношений с Путиным. Но он меня действительно подвел", - сказал он.

Трамп также заявил, что введение странами Европы пошлин против Китая может побудить официальный Пекин давить на Россию для завершения войны против Украины.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии двух стратегических планов - завершение войны и поиск дополнительного финансирования для преодоления вызовов, вызванных войной.

Зеленский также сказал, что единственный способ прекратить боевые действия в Украине - это представить для начала четкие гарантии безопасности. В частности, со стороны США.

Кто может остановить Путина: мнение эксперта

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что Украине не о чем говорить со страной-агрессором Россией, ведь решение об окончании войны будет приниматься не в Москве.

"Решение об окончании войны будет приниматься не в Кремле. Решение об окончании войны будет приниматься в Пекине. Это главный постулат, который мы должны понять", - сказал он в интервью Главреду.

По словам Пендзина, с Кремлем не о чем говорить - стоит говорить с Пекином и Вашингтоном.

