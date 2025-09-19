Кремль заставят: СМИ выяснили, что РФ заплатит Украине сотни миллиардов репараций

С помощью нового механизма Украина может покрыть дефицит бюджета.

Россия заплатит за разрушения и потери, вызванные войной / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Украине могут выплатить деньги в виде репарационного займа

Если РФ откажется платить репарации, Кремль не избежит ответственности

Западные партнеры Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России заморозили около 300 миллиардов долларов активов Центробанка РФ.

Как сообщает Reuters, теперь Украина может получить эти средства, большая часть которых хранится в Бельгии, на оборону и покрытие дефицита в госбюджете без прямой конфискации российских активов.

Какой механизм репараций предлагают западные партнеры

В Европе рассматривают альтернативный механизм к полной конфискации российских активов - репарационный заем. То есть Украине сейчас предоставят средства, а возвращать она будет только если Россия выплатит репарации за разрушения и потери, вызванные войной.

Если же Кремль откажется выплачивать репарации, с РФ спишут задолженность. Таким образом ответственность полностью возложат на Россию, а не на Украину или ее союзников.

Партнеры Украины уже рассматривают вариант перевода российских активов в специальную финансовую структуру SPV, которая сможет предоставить Киеву заем.

На что еще могут тратить замороженные активы РФ

Главред писал, что испанский министр экономики Карлос Куэрпо предлагал создать фонд с использованием средств из замороженных активов Центробанка РФ. Он считает, что таким образом можно будет профинансировать масштабные европейские оборонные проекты и военную помощь Украине.

Использование замороженных активов РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что Европейский Союз направил Украине 1 миллиард евро из сверхприбылей от замороженных российских активов. Деньги направили на украинскую оборонную промышленность.

Однако через некоторое время после этого выяснилось, что Бельгия не будет конфисковывать доходы с замороженных активов России и направлять их на помощь Украине.

Ранее сообщалось, что сама Россия готова разрешить использование замороженных в Европе активов на сумму более 300 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны. В то же время Кремль настаивает, чтобы часть средств была направлена на территории, которые она контролирует.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

