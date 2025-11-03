Многие делают ошибку: два хитрых правила, как стирать тюль

С белым тюлем перед забрасыванием в стиральную машину надо провести одну манипуляцию.

Зачем замачивать тюль

Как правильно вешать тюль

Раз в несколько месяцев приходит время, когда надо снимать белые тюли и отмывать их от грязи и пыли. Многие хозяйки просто кладут их в стиральную машину, после чего гладят и развешивают.

Однако Главред узнал, что это не совсем правильно. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец. Она поделилась своими способами стирки и высушивания тюли.

Что нужно сделать перед стиркой тюли

Чтобы не стирать тюль в грязной воде в стиральной машине, перед ее использованием надо замочить ткань. Для этого кладем тюль в ванну и заливаем теплой водой с солью. Так тюль должен полежать несколько часов, чтобы вода впитала в себя грязь и пыль.

"Таким образом тюль будет всегда стираться в чистой воде и дольше останется белоснежным", - утверждает Головец.

Как не гладить тюль

Чтобы не тратить время на глажку тюля, блогер советует сразу после стирки повесить его, еще мокрым. Таким образом тюль будет выглядеть прекрасно, а отдельные места можно будет отпарить при необходимости.

О персоне: Диана Головец Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

