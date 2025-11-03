Многие делают ошибку: два хитрых правила, как стирать тюль

Вы узнаете:
- Зачем замачивать тюль
- Как правильно вешать тюль
Раз в несколько месяцев приходит время, когда надо снимать белые тюли и отмывать их от грязи и пыли. Многие хозяйки просто кладут их в стиральную машину, после чего гладят и развешивают.
Однако Главред узнал, что это не совсем правильно. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец. Она поделилась своими способами стирки и высушивания тюли.
Что нужно сделать перед стиркой тюли
Чтобы не стирать тюль в грязной воде в стиральной машине, перед ее использованием надо замочить ткань. Для этого кладем тюль в ванну и заливаем теплой водой с солью. Так тюль должен полежать несколько часов, чтобы вода впитала в себя грязь и пыль.
"Таким образом тюль будет всегда стираться в чистой воде и дольше останется белоснежным", - утверждает Головец.
Как не гладить тюль
Чтобы не тратить время на глажку тюля, блогер советует сразу после стирки повесить его, еще мокрым. Таким образом тюль будет выглядеть прекрасно, а отдельные места можно будет отпарить при необходимости.
Смотрите видео, как правильно стирать тюль:
@dianagologovets А вы знали как правильно стирать тюли? ✨ #тюли#шторы#стирка#уборка#чистидом#gologovets_видео#лайфхак#идеидлядома#лайфхакдлядома#полезныесоветы♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
О персоне: Диана Головец
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
