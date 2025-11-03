Не придется даже пачкать руки: лайфхак, как быстро приготовить тефтели

Вы узнаете:
- Что надо добавить в мясо для тефтелей
- Как приготовить тефтели с помощью кондитерского мешка
Любой суп значительно вкуснее, если сделать к нему тефтельки из мяса. Но готовить их обычно довольно непросто и это требует много времени. Однако есть лайфхак, который значительно облегчит приготовление тефтелей.
Главред узнал, как их приготовить так, чтобы даже не испачкать руки. Об этом в TikTok azarchiknata1020 рассказала украинский блогер Наталья Азарчик.
Как приготовить небольшие тефтели
Для начала надо выбрать фарш, из которого будут тефтели и добавить к нему соль и перец. Далее фарш необходимо выложить в кондитерский мешок, постепенно выдавливать и отрезать ножницами маленькие тефтельки.
"Все, больше ничего не нужно. И смотрите, какие красивые тефтели у вас получаются", - добавила блогерша.
Смотрите видео, как приготовить тефтели:
@azarchiknata1020 Как вам? Тефтели готовы и руки чистые! #лайфхак♬ оригинальный звук - Наталья Азарчик
О персоне: Наталья Азарчик
Наталья Азарчик - украинский блогер под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами различных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогера следят более 150 тысяч пользователей.
