Будет ли РФ восстанавливать разрушенные украинские города на Донбассе — назван нюанс

Экономист пояснил, что оккупированные Россией территории становятся финансовым бременем из-за сокращения бюджета, отсутствия инвестиций и санкций.

Будет ли Россия восстанавливать разрушенные города на Донбассе

РФ не будет восстанавливать разрушенные российские города

У Кремля так и не получилось сделать Крым привлекательным регионом

Инвесторы не хотят вкладывать средства в приграничные регионы РФ

Часть оккупированных украинских городов может остаться в состоянии глубокой разрухи без перспектив скорого восстановления. Россия не заинтересована в восстановлении населенных пунктов, которые фактически уничтожила российская оккупационная армия. Об этом во время чата на Главреде рассказал экономист, политик, бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов.

"Более того, в условиях сокращения российского бюджета (что нас ждет в ближайшее время), даже если нефть подорожает, российские власти будут направлять деньги на свои приоритеты, а не на эти территории. На оккупированных территориях ситуация будет существенно ухудшаться, и люди будут еще быстрее оттуда уезжать. Там будет происходить, в буквальном смысле, социально-экономическое опустошение", — отметил он.

Бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов заявил, что Россия так и не превратила Крым в привлекательный регион.

Он отметил, что еще до отъезда из России неоднократно бывал в южных регионах, в частности в Ростовской области и Краснодарском крае, где наблюдал значительное количество переселенцев из Крыма.

По его словам, многие жители полуострова, которые жили там до оккупации 2014 года, были вынуждены уехать из-за сложных условий жизни, отсутствия нормальной экономической деятельности, жесткого контроля силовых структур и последствий санкций. В результате часть из них переехала в более развитые регионы юга России, где есть лучшая инфраструктура и больше возможностей для работы.

"На оккупированных территориях сейчас такая же ситуация. Отток населения продолжается. Люди получают российские паспорта и уезжают просто потому, что там у них нет экономических возможностей, и они ищут их на территории России", — отметил экономист.

Милов отметил, что за последние годы Россия не смогла создать на оккупированных территориях ни одной устойчивой экономической модели.

По его мнению, эти регионы не представляют интереса для инвесторов, фактически находятся в упадке, а из-за массового оттока населения там не хватает человеческих ресурсов для нормального развития экономики. Дополнительно ситуацию осложняет военная опасность, из-за которой вкладывать средства в эти территории никто не готов, ведь любая инфраструктура может стать целью боевых действий.

Он также отметил, что даже в российских приграничных регионах, таких как Курская и Белгородская области, наблюдается отток бизнеса и населения, что еще больше подчеркивает проблемы на оккупированных территориях.

"Как-то я разговаривал с одной крупной западной компанией, у которой был завод в Енакиево. Спросил, рассматривают ли они хотя бы теоретически возможность вернуться. Мне ответили: "Вы что, с ума сошли! Мы будем инвестировать в восстановление, чтобы потом прилетел один дрон и все там разбил?". Поэтому деньги туда никто не понесет. Кроме того, действуют санкции, то есть никакая интеграция в нормальный мировой рынок там невозможна. Там нужны какие-то контрабандные схемы, чтобы что-то продавать", — сказал политик.

Экономист подытожил, что такие территории превращаются для России в значительное финансовое бремя, поскольку требуют постоянного бюджетного финансирования. В частности, часть расходов на электроэнергетику покрывается за счет повышенных тарифов для российских потребителей, что вызывает недовольство среди населения. По данным социологических исследований в РФ, большинство граждан не поддерживают идею финансирования этих регионов из государственного бюджета и собственных доходов.

"В какой-то момент встанет вопрос – а зачем все это нужно, если оно не окупается и требует постоянного отбора ресурсов из и без того дырявого российского бюджета. Повторюсь, никакой самостоятельной функционирующей модели там быть не может", – резюмирует он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в России прорабатывают как минимум три сценария дальнейшего ведения войны против Украины — от попыток постепенно заморозить конфликт до перехода в формат гибридного противостояния со странами НАТО. Об этом сообщил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

В то же время президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности быстрого достижения договоренностей о завершении войны, ссылаясь на свой опыт в международной политике и урегулировании конфликтов.

Украина также отмечает значительные темпы истощения российских сил. По словам министра обороны Михаила Федорова, потери противника в среднем составляют 254 военных на каждый квадратный километр боевых действий ежедневно. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Донецкой области, где этот показатель достигает 428 ликвидированных оккупантов на квадратный километр.

О личности: Владимир Милов Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) – российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в области энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997–2002 гг. – работал в правительстве РФ. Май–октябрь 2002 г. – заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год – член политсовета движения "Солидарность". В 2010–2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году уехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

