Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Будет ли РФ восстанавливать разрушенные украинские города на Донбассе — назван нюанс

Юрий Берендий
17 апреля 2026, 05:37
Экономист пояснил, что оккупированные Россией территории становятся финансовым бременем из-за сокращения бюджета, отсутствия инвестиций и санкций.
Будет ли Россия восстанавливать разрушенные города на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • РФ не будет восстанавливать разрушенные российские города
  • У Кремля так и не получилось сделать Крым привлекательным регионом
  • Инвесторы не хотят вкладывать средства в приграничные регионы РФ

Часть оккупированных украинских городов может остаться в состоянии глубокой разрухи без перспектив скорого восстановления. Россия не заинтересована в восстановлении населенных пунктов, которые фактически уничтожила российская оккупационная армия. Об этом во время чата на Главреде рассказал экономист, политик, бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов.

"Более того, в условиях сокращения российского бюджета (что нас ждет в ближайшее время), даже если нефть подорожает, российские власти будут направлять деньги на свои приоритеты, а не на эти территории. На оккупированных территориях ситуация будет существенно ухудшаться, и люди будут еще быстрее оттуда уезжать. Там будет происходить, в буквальном смысле, социально-экономическое опустошение", — отметил он.

видео дня

Бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов заявил, что Россия так и не превратила Крым в привлекательный регион.

Он отметил, что еще до отъезда из России неоднократно бывал в южных регионах, в частности в Ростовской области и Краснодарском крае, где наблюдал значительное количество переселенцев из Крыма.

По его словам, многие жители полуострова, которые жили там до оккупации 2014 года, были вынуждены уехать из-за сложных условий жизни, отсутствия нормальной экономической деятельности, жесткого контроля силовых структур и последствий санкций. В результате часть из них переехала в более развитые регионы юга России, где есть лучшая инфраструктура и больше возможностей для работы.

"На оккупированных территориях сейчас такая же ситуация. Отток населения продолжается. Люди получают российские паспорта и уезжают просто потому, что там у них нет экономических возможностей, и они ищут их на территории России", — отметил экономист.

Милов отметил, что за последние годы Россия не смогла создать на оккупированных территориях ни одной устойчивой экономической модели.

По его мнению, эти регионы не представляют интереса для инвесторов, фактически находятся в упадке, а из-за массового оттока населения там не хватает человеческих ресурсов для нормального развития экономики. Дополнительно ситуацию осложняет военная опасность, из-за которой вкладывать средства в эти территории никто не готов, ведь любая инфраструктура может стать целью боевых действий.

санкции
Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Он также отметил, что даже в российских приграничных регионах, таких как Курская и Белгородская области, наблюдается отток бизнеса и населения, что еще больше подчеркивает проблемы на оккупированных территориях.

"Как-то я разговаривал с одной крупной западной компанией, у которой был завод в Енакиево. Спросил, рассматривают ли они хотя бы теоретически возможность вернуться. Мне ответили: "Вы что, с ума сошли! Мы будем инвестировать в восстановление, чтобы потом прилетел один дрон и все там разбил?". Поэтому деньги туда никто не понесет. Кроме того, действуют санкции, то есть никакая интеграция в нормальный мировой рынок там невозможна. Там нужны какие-то контрабандные схемы, чтобы что-то продавать", — сказал политик.

Смотрите видео, в котором Владимир Милов рассказал о денежном голоде и других проблемах в российской армии, а также о том, почему в России задумываются о сокращении масштабов боевых действий в Украине:

Экономист подытожил, что такие территории превращаются для России в значительное финансовое бремя, поскольку требуют постоянного бюджетного финансирования. В частности, часть расходов на электроэнергетику покрывается за счет повышенных тарифов для российских потребителей, что вызывает недовольство среди населения. По данным социологических исследований в РФ, большинство граждан не поддерживают идею финансирования этих регионов из государственного бюджета и собственных доходов.

"В какой-то момент встанет вопрос – а зачем все это нужно, если оно не окупается и требует постоянного отбора ресурсов из и без того дырявого российского бюджета. Повторюсь, никакой самостоятельной функционирующей модели там быть не может", – резюмирует он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Война России против Украины — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в России прорабатывают как минимум три сценария дальнейшего ведения войны против Украины — от попыток постепенно заморозить конфликт до перехода в формат гибридного противостояния со странами НАТО. Об этом сообщил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

В то же время президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности быстрого достижения договоренностей о завершении войны, ссылаясь на свой опыт в международной политике и урегулировании конфликтов.

Украина также отмечает значительные темпы истощения российских сил. По словам министра обороны Михаила Федорова, потери противника в среднем составляют 254 военных на каждый квадратный километр боевых действий ежедневно. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Донецкой области, где этот показатель достигает 428 ликвидированных оккупантов на квадратный километр.

Другие новости:

О личности: Владимир Милов

Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) – российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в области энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997–2002 гг. – работал в правительстве РФ. Май–октябрь 2002 г. – заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год – член политсовета движения "Солидарность". В 2010–2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году уехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины экономика России Владимир Милов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ наращивает силы и готовит новое наступление: названа главная цель и сроки

РФ наращивает силы и готовит новое наступление: названа главная цель и сроки

07:01Украина
Разведка узнала новые планы РФ и направление вражеского штурма – FT

Разведка узнала новые планы РФ и направление вражеского штурма – FT

23:10Украина
Трамп впервые отреагировал на массированный удар РФ по Украине 16 апреля — что сказал

Трамп впервые отреагировал на массированный удар РФ по Украине 16 апреля — что сказал

22:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра, 17 апреля: Скорпионам - обида, Рыбам - потеря

Гороскоп на завтра, 17 апреля: Скорпионам - обида, Рыбам - потеря

Просто сметают с полок: в Украине дорожает популярный продукт, какие цены

Просто сметают с полок: в Украине дорожает популярный продукт, какие цены

Китайский гороскоп на завтра, 17 апреля: Собакам - соблазн, Драконам - новые пути

Китайский гороскоп на завтра, 17 апреля: Собакам - соблазн, Драконам - новые пути

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

Циклон с дождями накроет Львовщину: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Циклон с дождями накроет Львовщину: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Последние новости

07:01

РФ наращивает силы и готовит новое наступление: названа главная цель и сроки

05:55

"Гойде" пришел конец: Охлобыстин восстал против Путина

05:37

Будет ли РФ восстанавливать разрушенные украинские города на Донбассе — назван нюансВидео

05:11

Балконы, которые пугали жильцов: зачем в СССР делали их под наклоном

04:30

Фортуна подарит золотой шанс: три знака зодиака окажутся на вершине успеха

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки за 23 секунды

03:36

Как сказать по-украински "два сапога пара" - правильные и остроумные вариантыВидео

03:10

Почему все боятся Скорпионов: астролог раскрыла секреты самого загадочного знака

02:33

Тайна Солнечной системы: ученые ошеломили невероятной гипотезой о новой планете

Реклама
02:02

Будет чистым и плотно прилегать: чем протереть уплотнитель холодильника

01:50

Синоптики удивили прогнозом: какая погода прогнозируется в Киеве

01:45

Виктория Бекхем впервые заговорила о ссоре с сыном

00:50

Под угрозой не только страны Балтии: прогноз новой войны РФ в Европе

16 апреля, четверг
23:57

Эксперт из США назвал, где Россия готовит "наступательный кулак" на фронте

23:51

Ежевика будет сладкой, как мёд, и крупной: три этапа ухода веснойВидео

23:10

Разведка узнала новые планы РФ и направление вражеского штурма – FT

23:06

Почему Россия может не повторить судьбу СССР и не развалиться: раскрыт важный нюансВидео

22:58

Без уколов: украинская актриса рассказала, как быстро скинула 17 килограмм

22:25

Трамп впервые отреагировал на массированный удар РФ по Украине 16 апреля — что сказал

22:13

Прорыв Искандеров: раскрыта причина экономии Украиной ракет ПВО

Реклама
21:54

Шахтер в полуфинале Лиги конференций: как прошел матч с АЗ и с кем играть дальше

21:48

Где сейчас находится "корона" Богдана Хмельницкого — раскрыто, кто её похитилВидео

21:27

От импорта до "самоделки": история появления джинсов в Советском Союзе

21:16

Белый уксус в саду: ТОП неожиданных трюков, которые реально работаютВидео

20:50

Почему РФ атакует Украину все чаще днем: эксперт указал на важный нюанс

20:12

Бомба замедленного действия: что нельзя выбрасывать в мусор

19:59

Мощные удары дронов: уничтожены эшелоны РФ с топливом под Луганском

19:51

Обязателен техосмотр для всех: в правительстве назвали, когда начнутся проверки

19:18

Украинские военные заявили о начале блокады Донецка: что известно

19:08

Минимум усилий — максимум красок: какие цветы можно сеять прямо в грунт

19:01

"Есть проблема": Зеленский сделал тревожное заявление о дефиците для ПВО

19:00

Открытые провокации России в Европе: Маломуж рассказал, на кого нацелился Кремльмнение

18:47

Апрель снова удивит: что приготовила погода для Днепра в эти выходные

18:36

У Зеленского ответили Венсу на возмутительное заявление о помощи Украине

18:31

Холодильник больше не будет раздражать шумом: почему он гудит и как это исправить

18:28

Почему кот внезапно бьет лапой: три причины, которые удивят опытных владельцевВидео

17:59

Кредит €90 миллиардов для Украины: Мадьяр назвал главное условие разблокирования

17:57

В заброшенной больнице нашли светящийся предмет: люди начали болеть

17:44

В Украину возвращаются морозы — где пройдут дожди и разразятся грозы

17:20

Молчал 30 лет: Олег Винник признался, почему скрывал жену

Реклама
17:14

Загадочное украинское слово "імла": что оно на самом деле означает

17:05

Россия прорывает границу в двух областях: ситуация обостряется, раскрыта цель Кремля

17:02

Девушка ненадолго оставила питомца одного: что устроил грызунВидео

16:39

Евро взлетел до нового максимума, доллар идет вверх: курс валют на 17 апреля

16:22

YUNA-2026: названы главные триумфаторы музыкальной премии

16:14

Чем пахнет Ольга Сумская: взрыв женственности и ароматы для покорения сердецВидео

15:59

Тернопольщину накроет дождливая погода: когда небо затянется облаками

15:56

"Меня атаковали": Меган Маркл назвала себя "самым затравленным человеком в мире"

15:52

Секрет "вечной жизни" нашли на райском острове: как люди живут дольше

15:51

Погода на Житомирщине будет теплой, однако есть нюанс: о чем предупредили синоптики

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять