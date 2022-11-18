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Пострадавший в плену морпех передал собранные ему 3 млн грн детям погибших защитников Мариуполя

18 ноября 2022, 09:00

Легендарный морпех Михаил Дианов передал 3 миллиона грн, собранных украинцами на его лечение на нужды детей погибших защитников "Азовстали".

Дианов, деньги
Михаил Дианов / коллаж фото УНИАН и Twitter

Легендарный морской пехотинец и защитник Мариуполя Михаил Дианов, который очень сильно пострадал в русском плену, передал 3 миллиона грн, собранных украинцами на его лечение, "Ассоциации семей защитников "Азовстали"". Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Как я и обещал начинаю передавать собранные мне на помощь деньги тем, кто в этом нуждается. Первые 3 млн гривен я перевел "Ассоциации семей защитников "Азовстали"". Организацией руководят в том числе сами азовстальцы, и они знают каким семьям сейчас больше всего нужна помощь ", – говорится в тексте.

Как говорит Дианов, все деньги пойдут на помощь детям погибших защитников "Азовстали".

"Когда я был в плену, мы считали каждый день, как день, который приближает нас к свободе. Это был единственный путь как не сойти с ума или не отчаяться. Каждый следующий давался все труднее. Но я лично знал, что меня дома ждет дочь. Но есть и те дети, которые уже не увидят своих родителей. Это самое страшное. Эти деньги уйдут детям погибших героев Азовстали", – подытожил он.

Обмен пленными между Украиной и Россией

Вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Из плена вернулись в том числе бойцы Азова. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Отмечается, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

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