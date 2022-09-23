Его фото облетело весь мир: защитник Азовстали вернулся из плена РФ без кости в руке

Михаил Дианов / Дмитрий Козацкий, facebook/violetta.kirtoka

У морпеха и защитника Азовстали Михаила Дианова, который четыре месяца провел в российском плену, не срослась рука.

Защитник Азовстали Михаил Дианов попал в российский плен с раненой рукой. В плену он пробыл с мая по 21 сентября.

Журналисты 21 сентября связались с мужем родной сестры Михаила, Юрием Лаврушко, который сообщил что, Дианов уже на мирной территории и скоро должен вернуться домой в Тернополь.

Журналистка Виолетта Киротка в своем Facebook опубликовала номер счета сестры Михаила, Алены Лаврушко, с комментариями о том, что украинский защитник сейчас нуждается в помощи.

"Цена плена. И яркое доказательство "гуманности" наших врагов. Рука Михаила Дианова, защитника Азовстали, освобожденного 21 сентября после четырех месяцев плена. Раненая рука не то что не срослась. В ней не хватает 4-х сантиметров кости. Лечение и восстановление явно растянется надолго", — написала она в сообщении.

Михаил Дианов / facebook/violetta.kirtoka

Где сейчас находится защитник Азовстали

Мать военнослужащего Ирина Дианова рассказала, что ее сын находится в черниговском госпитале и к нему поехали его дочь Катя и сестра со своим мужем Юрием. Ирина сказала журналистам, что Михаилу после четырех месяцев пребывания в плену необходимо будет диета и надлежащее лечение, поскольку у него было ранения обеих рук и ноги.

"У него ранены обе руки и нога. Сейчас у него с руки сняли спицу, но сказали, что кость не срослась. Ну как она может срастись, если там их почти не кормили? Здесь мы ему уже все организуем, откормим. Главное, что он жив", — говорит Ирина Дианова.

Как помочь защитнику:

номер карты сестры Михаила Алены Лаврушко: 5167 9856 6097 0773;

или номер счета: 26203693506959, ПриватБанк (Лаврушко Алена Александровна, сестра Михаила);

или IBAN: UA093052990000026203693506959.

Обмен пленными между Украиной и Россией

Напомним, вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Из плена вернулись в том числе бойцы Азова. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Отмечается, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

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