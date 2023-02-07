В небе над Бахмутом сбит российский штурмовик Су-25 за $11 млн

Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны защитников Украины.

В небе над Бамутом сбили российский Су-25 / Фото ГПСУ

Во вторник, 7 февраля, в небе над Бахмутом пограничники сбили российский штурмовик. По предварительным данным, оккупанты потеряли Су-25. Примерная стоимость такого штурмовика равна 11 млн долларов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на своей Facebook-странице.

Как уточнили пограничники, вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны защитников Украины.

"Пограничник открыл огонь из ПЗРК и сбил российский боевой самолет, предварительно Су-25. Самолет от попадания ракеты загорелся и упал, судьба пилота пока неизвестна", - говорится в сообщении.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли в Украине уже 294 самолета.

Самолет Су-25 Су-25 — одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также маловысотные воздушные, медленные цели. Примерная стоимость такого штурмовика равна 11 млн долларов.

Напомним, на днях в Бахмуте бойцы ВСУ "приземлили" вражеский штурмовик Су-25 с помощью ПЗРК "Игла-1".

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован генерал российской оккупационной армии Дмитрий Ульянов. Он был командиром мобилизованных из Татарстана. По некоторым данным, Ульянов был ликвидирован ночью 5 февраля.

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