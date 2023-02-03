Долетался: ВСУ под Бахмутом 'приземлили' российский штурмовик Су-25

Украинские защитники уничтожили российский штурмовик Су-25 с помощью ПЗРК "Игла-1".

Украинские военные уничтожили под Бахмутом российский штурмовик Су-25 / Фото tr.wikipedia.org

Российские оккупанты пытались атаковать украинских защитников под Бахмутом штурмовиком Су-25. Однако бойцы ВСУ уничтожили этот самолет. Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.

Они "приземлили" вражеский штурмовик с помощью ПЗРК "Игла-1".

"2 февраля в 11:55 утра в юго-восточной окраине Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских самолета Су-25 на расстоянии трех километров, цель была захвачена стрелком-зенитчиком ПЗРК "Игла-1" и осуществлен пуск. В результате боевой работы один Су-25 был поражен", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе украинские военные уничтожили Ми-24 самолет Су-25. Однако бои за город продолжаются до сих пор, враг не отступает.

Ситуация под Бахмутом

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что несмотря на потери, враг сохраняет высокую интенсивность атак под Бахмутом на Донетчине. На Бахмутском, Угледарском и других направлениях в Донецкой области происходят постоянные штурмы российских оккупантов.

Военнослужащий ВСУ Евгений Фирсов рассказал, что российские оккупационные войска несмотря на безумное количество погибших продолжают идти в наступление на Бахмутском направлении. Захватчики идут в атаку по горам своих трупов.

В то же время украинские военные рассказали об обострении под Бахмутом. Оккупационные войска подтянули дополнительные резервы к городу. Кроме отрядов "Вагнера" на штурм города захватчики бросили подразделения двух парашютно-десантных полков и мотострелковой бригады. В связи с этим вокруг города резко увеличилось количество пехотных столкновений.

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