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Зеленский отреагировал на "мирный" план Китая по войне

23 февраля 2023, 18:25
Украина уже передала Китаю по дипломатическим каналам сигнал о том, что представителям Киева и Пекина следовало бы проводить встречи, сказал Владимир Зеленский.
Зеленский, Китай
Рано говорить о документе Китая, нужна конкретика - Зеленский / Скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Пока рано списывать со счетов документ Китая о мире. Заявления Пекина о том, что государство хочет мира в Украине, уже первый шаг и неплохой сигнал. Однако говорить о чем-то существенном можно будет лишь после того, как появится китайский документ с конкретикой. Представителям Киева и Пекина следовало бы проводить встречи. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе совместного брифинга с главой правительства Испании Педро Санчесом он сказал о том, что еще не видел документа Китая по войне России против Украины.

"Я знаю общие вещи. Документ я не видел. Рано ставить диагноз этому документу. В общем, то, что Китай начал говорить об Украине, очень неплохо. Это первые шаги и это неплохо", - отметил президент.

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Украинский гарант сказал, что выводы нужно будет делать только после того, как появится определенная конкретика.

Также президент добавил, что Украине нужно "встречаться с Китаем".

"Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Заявления Китая по войне России против Украины

Главный советник руководителя Китая Ван И на Мюнхенской конференции впервые назвал войну РФ против Украины войной и объявил, что Пекин представит документ со своей позицией. По его словам, в годовщину полномасштабного нападения России Пекин сделает заявление, согласно которому "следует уважать территориальную целостность, суверенитет и стремление к безопасности других стран".

Наблюдатели назвали документ "мирным планом", однако в Китае объяснили, что это неверная трактовка. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь сказал, что Пекин не трактовал свою инициативу как мирный план.

"Мы никогда не называли это мирным планом. Это документ с изложением позиции. Мы будем и впредь подчеркивать важность уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. Мы подчеркиваем, что страны должны учитывать интересы безопасности друг друга", - подчеркнул Цзюнь.

Позже в ходе своего брифинга представитель МИД КНР Ван Веньбин обвинил Запад в том, что оружие, которое поставляется Украине для защиты от России, мол, "контрабандой попадает в руки преступникам в Европе", а также "террористическим и экстремистским силам".

Никаких доказательств китайский дипломат не привел. В МИД Украины опровергли заявление и призвали Пекин не быть инструментом в руках российской пропаганды.

Кроме того, Веньбин, в ответ на заявления Вашингтона о том, что военная помощь Китая агрессору России будет "пересечением красной линии", обвинил США в, дескать, "эскалации войны России против Украины". Позицию он "аргументировал" поставками Киеву оружия.

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Наступление России на Украину:

Владимир Зеленский новости Китая война России и Украины
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