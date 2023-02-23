Украина разнесла Китай за выдумки о "контрабанде оружия Запада"

Киев призывает Пекин принимать к сведению только факты и не выступать инструментом пропаганды в руках страны-агрессора России, сказали в украинском МИД.

Украина призвала Китай не поддаваться пропаганде агрессора России / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Украина категорически отвергает все инсинуации о якобы "контрабанде оружия Запада" из страны. Государство эффективно контролирует получение и использование вооружений и обладает высоким доверием со стороны международных партнеров. Пекину следует руководствоваться исключительно фактами и не быть инструментом пропаганды в руках агрессора России. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

На своей странице в социальной сети Facebook он прокомментировал сообщение МИД Китая, в котором говорилось о том, что, дескать, "оружие, которое США поставляют Украине, часто контрабандным путем оказывается в руках преступных группировок в Европе и других регионах".

По словам дипломата, Киев решительно отвергает подобные инсинуации и эффективно контролирует процессы передачи оружия.

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"Мы категорически отвергаем инсинуации о предполагаемой контрабанде западного оружия из Украины. Наше государство обладает современной эффективной системой управления для получения и использования оружия, которой очень доверяют партнеры. Эта система многоуровневая и полностью устраняет любую возможность незаконного вывоза оружия", - сказал Николенко.

Также он призвал Китай руководствоваться только фактами и не подыгрывать российской пропаганде.

"Россия инвестирует в многочисленные ресурсы в дезинформации, чтобы подорвать международную военную помощь Украина. Мы призываем китайскую сторону руководствоваться исключительно фактами и не быть инструментом в руках российской пропаганды", - подчеркнул Олег Николенко.

Документ Китая по войне России против Украины

Как сообщил CNN, 18 февраля главный советник главы Китая Ван И на Мюнхенской конференции впервые назвал развязанную Россией войну против Украины войной и анонсировал обнародование Пекином документа со своей позицией.

"Мы несколько предложим. И это будет китайская позиция по политическому урегулированию кризиса в Украине. На годовщину (полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля) мы опубликуем документ с нашей позицией. В документе мы повторим предложения, сделанные главой КНР Си Цзиньпином, в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, необходимость серьезно относиться к законным опасениям в сфере безопасности и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию", - сказал Ван И.

Будущий документ КНР назвали "мирным планом" Пекина, однако в Китае объяснили, что такая трактовка не является корректной. По словам постоянного представителя Китая при ООН Чжан Цзюнь, китайское государство никогда не называла свою инициативу "мирным планом".

"Мы никогда не называли это мирным планом. Это документ с изложением позиции. Мы будем и впредь подчеркивать важность уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. Мы подчеркиваем, что страны должны учитывать интересы безопасности друг друга", - подчеркнул Цзюнь.

Украина рассчитывает, что Генассамблея ООН 23 февраля примет резолюцию по формуле мира Киева. Документ предусматривает вывод российских войск, восстановление территориальной целостности и суверенитета государства и привлечение России к ответственности за военный преступления. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакого "мирного плана Китая" он не видел.

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Наступление России на Украину: