РФ может запустить 5 волн ракет и "натравить" авиацию на города: аналитик оценил опасность 24 февраля

Оккупанты могут выпустить по Украине примерно 50 ракет. Если им удастся поразить систему ПВО, то РФ может пустить вход также авиацию.

РФ может запустить 5 волн ракет 24 февраля/ УНИАН, Главред, Telegram

Российские захватчики в годовщину полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, могут выпустить по нашей стране не менее 50 ракет в 5 волн.

Они скорее всего будут применять такую тактику, как и раньше – перед ракетами могут запускать иранские дроны-камикадзе, пытаясь истощить украинскую противовоздушную оборону. Такое мнение высказал политолог, аналитик, бывший инженер-конструктор в конструкторском бюро "Южное" им. М.К. Янгеля Александр Кочетков, пишет "Апостроф".

Он предполагает, что россияне в случае истощения украинской системы ПВО могут планировать применить авиацию. Захватчики могут совершить авиационный налет.

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"Что можно ожидать 24 февраля? Это 5 волн ракетных пусков. Обычно россияне делали 2-3 такие волны, плюс предварительно запуск "шахедов". А в этот раз могут решиться на 5 волн пусков, применив и самолеты, и корабли", – считает аналитик.

Часть ракет оккупанты могут направить на радиолокационные станции и системы ПВО, а остальные – по украинским городам.

"Ну, и параллельно могут попробовать осуществить авиационный налет на украинские города, если удастся поразить нашу систему ПВО. В чем я совсем не убежден", – отмечает Кочетков.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

По мнению аналитика, Путин может сымитировать, якобы России удалось нанести "мощный удар" по украинским системам ПВО, аэродромам и военным объектам. Возможен также вариант, что главе Кремля просто будут лживо докладывать, якобы такой удар удался.

Всем уже понятно, что удары по украинским энергетическим объектам, которые РФ наносит на протяжении уже четырех месяцев, не позволили стране-агрессору добиться хоть какого-то успеха. Однако для Путина главное – "советский" символизм, говорит Кочетков.

Угроза ракетного удара 24 февраля

Экс-заместитель СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун отмечает, что Россия готовится к воздушной атаке на Украину. Оккупанты одновременно могут поднять в воздух около 200 самолетов разного типа. Эксперт прогнозирует, что в таком случае минимум 100 самолетов будут уничтожены.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее заявил, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Всё из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.

Напомним, Россия может устроить массированную ракетную атаку на Украину в годовщину своего вторжения 24 февраля. Большой залп ракет может стать попыткой затмить военные неудачи на фронте и послужить "резким ответом Запада" на его обещание сохранить военную поддержку Киеву, пишет издание The New York Times.

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