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Элита РФ не называет Путина настоящим именем, у него есть "кодовое" прозвище - экс-депутат Госдумы

23 февраля 2023, 17:27
"Кодовым именем" Путина называют его "кошельки", с которыми диктатор знаком минимум с 1996 года.
Владимир Путин, Мария Максакова
У Путина есть "кодовое имя", которым его называют диктаторские "кошельки" / Коллаж фото сайт Кремля, Instagram

Путинские прихвостни, которых считают "кошельками" диктатора, никогда не называют его настоящим именем. У "директора" России есть "кодовое имя". Об этом рассказала бывший депутат Госдумы РФ Мария Максакова в эфире Freeдом.

Давние знакомые Путина, которые знают еще со времен основания дачного кооператива "Озеро" (в 1996 году), называют диктатора "Михаилом Ивановичем". Однако бывший депутат не объяснила, почему у Путина появилось именно это прозвище.

"Им удалось сделать из Сургутнефтегаза кубышку, где наличными хранятся и не тратятся 140 млрд долларов. Это карманные деньги человека, который все в кооперативе "Озеро" именуют Михаилом Ивановичем ... Эти 140 млрд долларов никуда не вкладывают, не инвестируют. Все понимают, что когда речь идет о Михаиле Ивановиче, они подразумевают своего главного шефа-диктатора Путина. Это его кодовое имя. Именно это указывает на непосредственную связь нынешних дел и активов кооператива "Озеро", созданного в интересах Путина", — рассказала Максакова.

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Путин болен

Ранее сообщалось, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются. При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать. Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.

В свою очередь известный врач Евгений Комаровский говорит, что не стоит наедяться на то, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин умрет. Он обратил внимание на то, что у хозяина Кремля пока не видно критических проявлений болезни.

Информацию о том, что президент РФ Владимир Путин страдает онкологическим заболеванием подтвердил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Такую информацию украинский разведчик озвучил в интервью американскому изданию The Washington Post.

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