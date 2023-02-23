Элита РФ не называет Путина настоящим именем, у него есть "кодовое" прозвище - экс-депутат Госдумы

Путинские прихвостни, которых считают "кошельками" диктатора, никогда не называют его настоящим именем. У "директора" России есть "кодовое имя". Об этом рассказала бывший депутат Госдумы РФ Мария Максакова в эфире Freeдом.
Давние знакомые Путина, которые знают еще со времен основания дачного кооператива "Озеро" (в 1996 году), называют диктатора "Михаилом Ивановичем". Однако бывший депутат не объяснила, почему у Путина появилось именно это прозвище.
"Им удалось сделать из Сургутнефтегаза кубышку, где наличными хранятся и не тратятся 140 млрд долларов. Это карманные деньги человека, который все в кооперативе "Озеро" именуют Михаилом Ивановичем ... Эти 140 млрд долларов никуда не вкладывают, не инвестируют. Все понимают, что когда речь идет о Михаиле Ивановиче, они подразумевают своего главного шефа-диктатора Путина. Это его кодовое имя. Именно это указывает на непосредственную связь нынешних дел и активов кооператива "Озеро", созданного в интересах Путина", — рассказала Максакова.
Путин болен
Ранее сообщалось, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются. При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать. Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.
В свою очередь известный врач Евгений Комаровский говорит, что не стоит наедяться на то, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин умрет. Он обратил внимание на то, что у хозяина Кремля пока не видно критических проявлений болезни.
Информацию о том, что президент РФ Владимир Путин страдает онкологическим заболеванием подтвердил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Такую информацию украинский разведчик озвучил в интервью американскому изданию The Washington Post.
Другие новости:
- Стал женщиной в 2022 году и хотел сбежать в Мексику: в РФ поймали бывшего капитана ФСБ
- Запад не знает, что делать с РФ в случае ее развала после поражения - Ермак
- Оккупанты потеряли 2 роты и продолжают штурм: в ВСУ рассказали о тяжелых боях под Угледаром