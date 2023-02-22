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У Путина обнаружили рецидив серьезного заболевания - Express

22 февраля 2023, 13:52
Произошло это пока президент США Джо Байден был в Киеве, говорят журналисты.
Владимир Путин
Владимир Путин / скриншот YouTube

У президента России Владимира Путина случился рецидив. Ему пришлось проходить "очередное медицинское обследование".

Источник, утверждающий, что у него есть контакты в Кремле, заявил, что произошло это пока президент США Джо Байден был в Киеве, пишет Express.

В сообщении говорится, что 70-летнему президенту России придется пройти новое лечение в начале марта, что повлияет на его способность руководить Россией в условиях войны на Украине.

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Путин болен

Ранее сообщалось, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.

При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать. Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.

В свою очередь известный врач Евгений Комаровский говорит, что не стоит наедяться на то, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин умрет. Он обратил внимание на то, что у хозяина Кремля пока не видно критических проявлений болезни.

Информацию о том, что президент РФ Владимир Путин страдает онкологическим заболеванием подтвердил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Такую информацию украинский разведчик озвучил в интервью американскому изданию The Washington Post.

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Автор: Сергей Кущ
Владимир Путин Путин болен
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