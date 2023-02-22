Угроза с воздуха: РФ может поднять сразу до 200 самолетов - генерал-майор

Эксперт прогнозирует, что в таком случае минимум 100 самолетов будут уничтожены.

РФ может поднять в воздух сразу 200 самолетов / Коллаж фото Минобороны РФ, АрміяInfo

Россия готовится к воздушной атаке на Украину. Оккупанты одновременно могут поднять в воздух около 200 самолетов разного типа. Об этом заявил экс-заместитель СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун, сообщает ТСН.ua.

Однако он убежден, что российскую авиацию ожидает "досадное самоубийство", ведь у Украины уже есть мощная система ПВО. Ягун считает, что украинские военным уничтожат как минимум половину этих самолетов.

"Самолеты и вертолеты боятся приближаться к зоне боевых действий, а тем более — входить в зону ответственности наших ПВО. Зона боевых действий настолько насыщена переносными зенитно-ракетными комплексами, что как только начинаются какие-то налеты — у нас сразу 1-2 самолета в день, 1-2 вертолета", — заявил он.

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В случае потери такого большого количества самолетов, их будет невозможно восстановить даже в ближайшие десятилетия.

Угроза массированной атаки россиян

Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в годовщину масштабного вторжения в Украину российские оккупанты могут нанести ракетный удар по Украине или усилить атаки на фронте. Он не исключил, что причиной этого может быть желание оккупантов показать "сакральность" даты 24 февраля.

Игнат подчеркнул, что российские захватчики пытаются деморализовать украинцев, нагнетая ситуацию. "Все говорят о сакральных датах – 23 февраля – их дне "защитника отечества", то есть дне приближающейся советской армии. Следующий день – это годовщина вторжения на нашу землю. Возможно, хотят до этой даты постоянно держать нас в напряжении", - подчеркнул он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что оккупанты планируют запустить три волны ракет по Украине в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля. Сейчас они накапливают необходимое количество ракет для этого. При этом захватчики в последнее время используют воздушные шары с отражателями, чтобы создать нагрузку на украинскую противовоздушную оборону.

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