РФ может готовить мощный залп по Украине на 24 февраля, чтобы перекрыть свои неудачи на фронте – NYT

За время войны в Украине оккупанты особенно активизируются во время годовщин и праздников.

Россия может нанести массированный удар по Украине 24 февраля / Фото Википедия

Cтрана-агрессор Россия может устроить массированную ракетную атаку на Украину в годовщину своего вторжения 24 февраля. Большой залп ракет может стать попыткой затмить военные неудачи на фронте и послужить "резким ответом Западу" на его обещание сохранить военную поддержку Киеву, пишет издание The New York Times.

С октября Россия едва ли не каждую неделю обстреливает территорию Украины ракетами и иранскими дронами-камикадзе. В основном удары нацеленны на электростанции, линии электропередач и трансформаторные подстанции. Цель агрессора в том, чтобы отключить электричество и тепло и деморализовать украинцев.

С приближением 24 февраля украинская сторона фиксирует усиление активности врага: частые полеты российских самолетов, способных запускать ракеты, и воздушные шары, которые летают над страной, возможно, в качестве ложных целей, чтобы сбить с толку средства ПВО.

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Военные эксперты напомнили, что во время войны, когда мишенями часто становятся гражданские районы, напряженность, как правило, возрастает в связи с годовщинами и праздниками. Например, в августе, когда Украина праздновала День Независимости, Россия ударила ракетами по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. В результате очередного теракта РФ погибли 25 мирных жителей, еще около 50 человек получили ранения. В новогоднюю ночь на Киев обрушились удары, в результате которых погиб один человек и частично была разрушена гостиница.

"Теперь, когда Кремль устроил празднование войны в Москве, некоторые аналитики предположили, что вскоре Россия может запустить более крупный, чем обычно, залп не только в ознаменование годовщины вторжения 24 февраля, но и в попытке затмить военные неудачи, которые она потерпела за год войны. Заградительный огонь также может послужить резким ответом Западу, который произошел всего через несколько дней после того, как союзники Украины пообещали сохранить свою военную поддержку, а президент США Джо Байден нанес неожиданный визит в украинскую столицу", – пишет NYT.

РФ готовится к новым ударам по Украине - что известно

В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину следует ожидать провокаций от российских захватчиков. Оккупанты скорее всего будут наносить ракетные удары. Украинцам стоит готовиться к тому, что придется быть осторожными в течение нескольких дней, предупредил военный эксперт Павел Нарожный.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты готовятся к обострению ситуации в Украине. 23-24 февраля могут произойти нестандартные действия врага.

Также Игнат предупредил, что в годовщину масштабного вторжения в Украину российские оккупанты могут нанести ракетный удар по Украине.

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